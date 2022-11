Svensk "regnbågskam" sätter nytt världsrekord

Fakta: Petabit Petabit är väldigt många bit. 1 000 000 000 000 000 bit närmare bestämt, eller en biljard uttryckt i bokstäver. En bit är, något förenklat, antingen en etta eller nolla när det handlar om information, data. Just petabit rör överföringshastighet, och inte lagringskapacitet, alltså sådant som hårddiskar och minneskort. Lagringskapacitet, utrymme, mäts i byte. En byte består av åtta bit. Hur mycket utrymme som krävs i telefonen eller datorn för exempelvis en låt eller en film varierar kraftigt men en grov riktlinje är att en låt är omkring 5 MB (5 000 000 bytes).

1,8 petabit data per sekund är väldigt mycket data. Det är all världens internettrafik under samma tid, fast dubbelt. Det är också världsrekord.

— Det här har potential att revolutionera flera områden. Det är teknik som i princip kan massproduceras, säger Victor Torres Company.

Tusentals lasrar

Han har lett den forskargrupp på Chalmers tekniska högskola som utvecklat chipet och som därefter användes av forskare vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU). Med hjälp av fiber från Japan riktade de en laser på chipet som innehåller en så kallad frekvenskam. Resultatet blev ett regnbågsspektra av färger (frekvenser) som var och en har potential att skicka information.

— I dag inom fiberoptiska kommunikationssystem använder man många lasrar, en laser är en kanal skulle man kunna säga. Som om du tänker tv-kanaler. Den ena är HBO, den andra Netflix och så vidare. I en del krävande saker, som artificiell intelligens, krävs flera tusen lasrar. Med det här (chipet) kan man underlätta den dataöverföring som krävs och minska elförbrukningen, säger Torres Company.

Victor Torres Company leder den forskargrupp på Chalmers tekniska högskola som utvecklat chipet.

Mängder av ettor och nollor

Själva tekniken är, så klart, avancerad. En grov förenkling av det bakomliggande är att all digital data är antingen ettor eller nollor, kombinera ihop dem på rätt sätt och du får den här texten, en bild på Mona Lisa eller Beethovens samlade verk.

Hur data överförs från en plats till en annan är också komplext, men inom fiberoptik – alltså långa fysiska kablar – handlar det som namnet antyder om ljus. Inte sällan om "lasrar" som skickar information från en plats till en annan supersnabbt. Via kablarna överför lasrarna en väldig mängd ettor och nollor ultrasnabbt till en annan plats. Som ett hyperkvickt meddelande på morsekod.

— Inledningsvis kan det här vara aktuellt för datacenter och kommunikation mellan dem. Nu har vi fått det att funka i labbet. Men det krävs mer forskning och ingenjörskonst för att kunna integrera det här i existerande infrastruktur.