Antibiotikaförsäljning ökade 2022

Försäljningen för helåret är inte tillbaka till nivåerna före pandemins utbrott, men har stigit under året.

Under 2022 ökade den receptförskrivna antibiotikaförsäljningen med nio procent jämfört med 2021. Försäljningen under 2022 har däremot minskat jämfört med försäljningen 2019 från 286 recept per 1 000 invånare och år före pandemin till 251 recept per 1 000 invånare och år.

Folkhälsomyndigheten skriver att det var väntat att försäljningen skulle öka efter pandemin. En trolig förklaring är enligt myndigheten en ökad smittspridning av luftvägsinfektioner när människor återgick till tidigare beteenden.

Försäljningen under förra året ökade i samtliga åldersgrupper jämfört med 2021. Störst var ökningen i åldersgruppen 0 till 6 år där ökningen låg på 35,6 procent.