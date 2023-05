Rusning till apoteken efter lusmedel

Apotekens försäljning av lusmedel ökar kraftigt, rapporterar SVT. Hittills i år har den totala apoteksmarknaden sålt fler lusmedelsförpackningar än under hela förra året. 461 000 förpackningar har gått åt under våren jämfört med 363 000 under hela 2022, en ökning med 27 procent i volym.

Apoteket har gjort en ännu större försäljningsökning hittills i år, med 31 procent fler förpackningar. — Så någonting har hänt då detta är väldigt stora siffror, säger Apotekets kategorichef, Filippa Revestam till SVT. Men lusbeståndet är än så länge inte större än normalt i år, enligt mikrobiologen Johan Lindh. Trots att högsäsongen för spridningen av löss brukar vara i september har det sett annorlunda ut de senaste åren. — De tre senaste åren har det nästan varit mest löss i juni. Jag tror vi är på väg mot en uppgång och jag tror att det kommer att öka ännu mer, säger han.