Så länge varar ovädret – innan solen tittar fram: "Där spricker det upp först"

Hela helgen och inledningsvis på veckan har regnovädret hållit hårt i stora delar av landet. Enligt SMHI:s meteorolog Anders Wettergren väntas det fortsätta en bra bit in i veckan.

– Framför allt så är det det närmaste dygnet vi fortfarande har regn och imorgon, då är det samma som vi haft de senaste dagarna. Sen ger det med sig lite grann, även om det är svårt att säga någon specifik tidpunkt då det sker, säger han till Nyheter24.

Lågtryck på lågtryck: "Ett kort uppehåll"

Wettergren förtydligar även att det inte ser ut att vända efter det att det nuvarande lågtrycket drar förbi, vilket beräknas ske under under onsdagen, utan då väntas ännu ett lågtryck röra sig in över stora delar av landet.

– Under onsdagen drar ovädret bort från landet, så det blir ett kort uppehåll innan ett nytt lågtryck kommer upp vilket drar med sig omgångar med ännu mer regn under onsdagen och torsdagen. Det ser ut att bli ostadigt över nästan hela landet.

Men inför helgen finns det dock hopp om en ljusning, menar SMHI:s meteorolog.

– Så småningom är även det lågtrycket på väg bort och i veckoslutet ser vi en stabilisering i stora delar av landet under framför allt lördag och söndag. Då blir det uppehåll och det ser ut som om det börjar att röra sig bort från Norrland allra först, där spricker det upp först innan resten av landet förhoppningsvis också får bättre väder.

Det är dock oklart när och under hur lång tid ovädret håller sig undan. Det går ännu inte att säga om uppehållet under helgen blir tillfälligt eller mer varaktigt.

– Det är en osäker historia helt enkelt, avslutar Anders Wettergren med att säga.