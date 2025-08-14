Otillåten uthyrning – så lätt kan du förlora ditt hem

Du kan bli uppsagd från din hyresrätt – även om du betalat hyran och haft goda skäl att vara bortrest. Fler än man tror känner inte till reglerna kring andrahandsuthyrning.

Att låna ut sin lägenhet till sitt barn eller resa bort för att ta hand om en sjuk förälder kan kännas självklart. Men för många hyresvärdar är det ett brott mot hyresavtalet – och kan sluta med att du förlorar ditt hem.

Vuxna barn räknas inte som hushållsmedlemmar

I ett fall som Hem och Hyra nyligen skrivit om blev Mohammed i Stockholm uppsagd från sin lägenhet efter att han åkt utomlands för att ta hand om en släkting. Under tiden bodde sonen kvar i lägenheten – något Mohammed inte trodde krävde tillstånd.

Men enligt hyresvärden Stockholmshem var det att betrakta som en olovlig andrahandsuthyrning, eftersom sonen nyttjade bostaden självständigt utan att den kontraktsansvarige bodde där.

– Vi ansåg att vår hyresgäst inte längre hade lägenheten som sin permanenta bostad, säger Linn Bernhardsson på Stockholmshem till Hem och Hyra.

Vad räknas som andrahandsuthyrning?

Enligt Hyresgästföreningen räknas det som andrahandsuthyrning så snart någon annan än hyresgästen självständigt använder bostaden, även om det handlar om ett barn eller en nära anhörig. Det spelar ingen roll om personen betalar hyra eller inte – tillstånd krävs oavsett.

Det är alltså inte tillåtet att låta sitt vuxna barn bo kvar själv om man själv inte bor där under tiden, såvida man inte har ett godkänt tillstånd från hyresvärden.

När kan man få tillstånd?

Hyresnämnden godkänner andrahandsuthyrning om hyresgästen har ett giltigt skäl. Det kan vara arbete eller studier på annan ort, en längre utlandsvistelse eller att man tillfälligt vårdar en nära anhörig. Ansökan ska vara skriftlig och göras i förväg.

Tillstånden är vanligtvis tidsbegränsade till 6–12 månader. För längre uthyrning krävs en ny ansökan. Fortsätter uthyrningen utan tillstånd kan det leda till att hyresgästen förlorar sitt kontrakt.

