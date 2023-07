Sämsta laxåret på två decennier i Övertorneå

Statistik från finländska Naturresursinstitutets laxräknare i Torne älv visar att de senaste dygnen har bara cirka 700 laxar per dygn passerat laxräknaren vid Kattilakoski i Övertorneå kommun. Detta är en betydande minskning jämfört med de cirka 2 300 laxar som kunde räknas per dygn under samma period förra året.

Enligt Haparandabladet hade det fram till den 28 juni i år räknats 9 505 laxar vid stationen, vilket kan jämföras med de 23 704 laxar som passerade under samma period förra året och de 43 326 laxar som räknades år 2021.

Tidningen skriver att fiskebevakningen vid länsstyrelsen i Norrbotten slagit fast att det är färre laxar i år än vad det varit de senaste 20 åren, men att orsaken till detta inte kan fastslås.

Torne älv är med sina 510 km Europas längsta fritt strömmande, icke utbyggda vattendrag. Viltlevande laxar vandrar upp längs älven för att leka, vilket lockar många fisketurister.