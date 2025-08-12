Viktig info till boende här: Var försiktig när du tvättar

Ett underhållsarbete gör att boende uppmanas vara försiktiga när de tvättar kläder.

Vattenledningar kan titt som tätt kräva underhållsarbete och så är nu fallet i ett område i mellersta Sverige, där boende kan märka av arbetet på olika sätt.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Underhållsarbete pågår från 11 augusti

Det handlar om flera områden i nordvästra Uppsala som, från och med måndagen den 11 augusti och tre veckor framåt, som kan komma att uppleva ett lägre vattentryck, enligt Uppsala vatten. Detta sedan man inlett ett underhållsarbete på en större vattenledning i området Kvarngärdet.

Annons

– Arbeten ska utföras på en huvudvattenledning och den berör många i ett stort geografiskt område. Vår målsättning är att alla ska ha vatten under tiden som arbetet pågår, men det kan bli lägre tryck när vi leder om vattnet för att kunna stänga av de delar av huvudledningen som behöver underhåll, säger Lars Fälth, projektledare Uppsala Vatten, i ett pressmeddelande.

Foto: Magnus Lejhall/TT

Områden som berörs är bland annat Luthagen, Librobäck, Tuna backar, Svartbäcken och flera centrala delar i Uppsala. Boende i dessa områden har fått ett sms om arbetet.

Bild: Nyheter24

Uppmaningen: "Var försiktig med tvätt av kläder"

Utöver det förändrade vattentrycket uppger Uppsala Vatten att det också kan förekomma missfärgat vatten.