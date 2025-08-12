Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Uppsala

Viktig info till boende här: Var försiktig när du tvättar

Publicerad: 12 aug. 2025, kl. 20:30
Person som fyller glas med vatten och en bild på Uppsala från ovan
Boende i området har fått ett sms. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Magnus Lejhall/TT

Ett underhållsarbete gör att boende uppmanas vara försiktiga när de tvättar kläder.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

Uppsala, Vatten

Vattenledningar kan titt som tätt kräva underhållsarbete och så är nu fallet i ett område i mellersta Sverige, där boende kan märka av arbetet på olika sätt.

MISSA INTE: Experten varnar: Gör inte detta på flyget – kan stå dig dyrt

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Underhållsarbete pågår från 11 augusti

Det handlar om flera områden i nordvästra Uppsala som, från och med måndagen den 11 augusti och tre veckor framåt, som kan komma att uppleva ett lägre vattentryck, enligt Uppsala vatten. Detta sedan man inlett ett underhållsarbete på en större vattenledning i området Kvarngärdet.

Annons

– Arbeten ska utföras på en huvudvattenledning och den berör många i ett stort geografiskt område. Vår målsättning är att alla ska ha vatten under tiden som arbetet pågår, men det kan bli lägre tryck när vi leder om vattnet för att kunna stänga av de delar av huvudledningen som behöver underhåll, säger Lars Fälth, projektledare Uppsala Vatten, i ett pressmeddelande.

Foto: Magnus Lejhall/TT

Områden som berörs är bland annat Luthagen, Librobäck, Tuna backar, Svartbäcken och flera centrala delar i Uppsala. Boende i dessa områden har fått ett sms om arbetet.

Bild: Nyheter24

MISSA INTE: Galna pensionslyftet: De kan få 5 miljoner kronor

Uppmaningen: "Var försiktig med tvätt av kläder"

Utöver det förändrade vattentrycket uppger Uppsala Vatten att det också kan förekomma missfärgat vatten. 

"Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart", skriver företaget. 

LÄS MER: Elavtalen ändras 1 oktober 2025 – kunderna påverkas

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:26
Nyheter
/ Inrikes

Hade nära 750 000 cigaretter i bilen – döms

Idag
20:30
Nyheter
/ Inrikes

Viktig info till boende här: Var försiktig när du tvättar

Idag
19:32
Nyheter
/ Inrikes

Strandad näbbval ett mysterium: ”I fint skick”

Idag
18:56
Nyheter
/ Inrikes

Återkallar sängar – risk för strypning

Idag
18:46
Nyheter
/ Inrikes

Brist på läkemedel kan fördröja cancerbehandling

Idag
18:30
Nyheter
/ Inrikes

Skarp varning till äldre: Håll ytterdörrarna låsta här

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons