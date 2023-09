Apoteket kommer med glädjande besked till kunderna: "Äntligen händer det"

Oavsett ålder, kön eller var i Sverige du är bosatt så har många av oss någon gång handlat på Apoteket.

Apoteket erbjuder bland annat läkemedel till stora och små, utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Med andra ord finns det ganska mycket av allt gällande kropp och knopp.

Någonting som också blivit väldigt populärt under åren är hud och skönhetsprodukter från Apoteket och idag har de sitt helt egna märke med olika produkter.

Apotekets glädjande besked till kunderna: "Äntligen"

Under veckan kom Apoteket med en glädjande nyhet för de kunder som ofta handlar just hudvårdsprodukter hos dem. Likt många andra företag som The Body Shop och Rituals valde Apotekets eget märke förra året att släppa en julkalender.

Detta då man själv kan ha svårt att välja bland alla produkter och då får ta del av ett mindre urval.



Många kunder blev väldigt nöjda med julkalendern och har envist frågat Apoteket om den kommer att dyka upp på nytt.

Och under veckan så kunde Apoteket meddela kunderna (med ett kryptiskt inlägg) att jodå, även i år kommer det en julkalender med lite smått och gott.





Apotekets besked kom som en varm kram för kunderna. Bildkälla: apoteket/Instagram

Julkalendern kommer att kosta lika mycket och innehålla en salig blandning produkter från egna märket, vilket väldigt många gladdes åt.

