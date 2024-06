Icas skarpa varning till kunderna: "Klicka inte..."

Under 2023 ökade bluff-sms och bedrägerier markant. Många människor har varit drabbade och fått sms från folk som utger sig för att vara myndigheter och företag.

Nyheter24 har tidigare skrivit om när Folksam gick ut och varnade sina kunder för bluff-sms.

Myndigheterna varnar för bluff-sms

Även Skatteverket har gått ut och varnat för bluff-sms som sprids, där bedragare utgav sig för att vara myndigheten.

Enligt Säkerhetskollen hade dessa sms flera stavfel och felaktig grammatik, vilket kan vara ett sätt att känns igen ett bluff-sms.

Ica-butiken varnar för bedrägeri

Men bedrägeri kan även komma i andra forum än via sms, till exempel i sociala medier. Och det är precis det som skett i detta fallet.

En Ica-butik höll i en tävling och nu har flera tävlande mottagit ett meddelande, från någon som utger sig för att vara butiken. De tävlande uppmanas att klicka på en länk i meddelandet.

Nu går Ica-butiken ut och varnar de tävlande och ber om ursäkt för den förvirring som kan ha uppstått.

“OBS!! Just nu cirkulerar detta meddelande i kommentarsfältet för de som är med i vår tävling. Vi kan inte se dessa kommentarer men har fått informationen till oss. Klicka inte på någon länk, vinnaren kommer att kontaktas på Söndag via ett nytt inlägg här på Facebook och via ett privat DM. Vi ber om ursäkt för förvirringen!!”, skriver butiken på sin Facebooksida.

Enligt Lotta Mauritzson, samordnare på Nationellt bedrägericentrum, så är det vanligaste offret bland bedragare en 50-årig man.

Men även pensionärer är ett offer som bedragare ofta ger sig på.



– De äldre kanske inte blir mest utsatta, men de blir värst utsatta. Konsekvenserna blir många gånger större och det är svårare att få tillbaka sina pengar eftersom de ofta manipuleras till att själva göra en transaktion, säger Anna Horgby, utredare på Brå till GP.

