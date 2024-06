Ica:s drag får hundägare att se rött: "Hjälper inte"

Ica Kvantum beläget i Tidaholm trodde sig göra en god gärning till alla hundägare genom att skapa parkeringsplatser avsedda för endast hundägare. Parkeringsplatserna har placerats i skuggan för att husse och matte ska kunna lämna sin hund i bilen när de ska handla under varma sommardagar.

"Tänk på våra fyrbenta vänner i värmen. Använd vår hundparkering. Vi ber er respektera att dessa platser är avsedda för de som har djur i bilen.", skriver butiken i ett Facebook-inlägg.

Men detta håller inte alla besökare med om.

Foto: Skärmavbild/Facebook/ ICA Kvantum Tidaholm



"Det hjälper inte att stå i skuggan"

Facebook-inlägget har fått väckt debatt i kommentarsfältet. I skrivande stund har inlägget 316 kommentarer och 324 delningar.

Flera hundägare har uttryckt sitt missnöje, eftersom det snabbt kan bli farligt att lämna hunden i bilen en varm sommardag. Så här skriver några personer:

"Djur ska inte vara i bilen under några omständigheter alls när det är varm om inte bilen är igång och AC på. Det hjälper inte att stå i skuggan. Det blir för varmt även där. Att det ska va så svårt att fatta."

"Lämna aldrig djur eller barn i bilen. Det blir snabbt varmt i skuggan."

"Det är säker bra. Men hundar ska inte vara i bilen i värme."

Foto: Foto: Skärmavbild/Facebook/ ICA Kvantum Tidaholm

"De har hittat en lösning"

Trots att flera personer har reagerat starkt finns de andra besökare som tycker att hundparkeringen är en bra idé. Så här lyder några kommentarer:

"Bra jobbat! Hoppas fler tar efter"

"Så bra tack"

"Men nu är det väll ändå så att de har hittat en lösning för de som nu råkar ha med sig hund i bilen att snabbt bara spring in och handla något. "Oj just mjölken var slut springer snabbt in och köper", inte storhandla en lördag. Fantastiskt att de ändå tänker på de som behöver handla i språng."

