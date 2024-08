För att få till en lyckad dejt väljer majoriteten, närmare bestämt 69 procent, av svenskarna som aktivt dejtar att medvetet undvika vissa specifika samtalsämnen på första dejten – det visar en ny undersökning gjord av Verian på uppdrag av Match.



Nyheter24 har listat de mest avtändande, och ibland förbjudna, sakerna du kan göra på dejten enligt deltagarna.

Kärlekens årstid – vilken är den?

Om du är singel och sökande kan det vara värt att vara extra aktiv i sitt letande under vissa årstider.

Dejtenbarometern, som studien heter, visar nämligen att svenskarna helst väljer att dejta på sommaren (43 procent), medan var femte (21 procent) föredrar att dejta på våren och var tionde (11 procent) på hösten. Endast 1 procent tycker att det är den mest romantiska årstiden är vintern – en siffra som för de flesta kanske inte är särskilt chockerande.

LÄS MER: 8 red flags att se upp för när du dejtar – enligt experten: "Viktigt"

Förbjudna ämnena som undviks

Helst undviker man att prata om ex-partners, politik eller privatekonomi. Övriga samtalsämnen svenskarna undviker på första dejten är religion och fotboll – men även sport i största allmänhet.

När det kommer till sex och intimitet är det i större utsträckning kvinnor (31 procent) som undviker att prata om ämnet, jämfört med män (24 procent).



MISSA INTE: 4 tecken på att du dejtar en narcissist – enligt dejtingcoachen: "Extremt vanligt"

Vanligaste turn-offs hos svenskar som dejtar

Men det finns även ämnen som svenska singlar aktivt upplever kan vara direkt motbjudande att ta upp på en första dejt.

Här är de tio mest avtändande sakerna du kan göra på dejten enligt svenskar som dejtar, avslöjar undersökningen:

Att ha och diskutera politiska sympatier långt ifrån ens egna (44 procent) Att endast prata om sig själv (43 procent) Att prata för mycket om ex/tidigare relationer (37 procent) Använda mobiltelefonen under dejten (32 procent) Visa överdriven otålighet – påstridig, ringa eller skicka sms hela tiden etc. (31 procent) Inte prata tillräckligt/svara kort på frågor (24 procent) Prata om att vilja gifta sig/skaffa barn väldigt tidigt inpå (19 procent) Visar överdriven närhet väldigt tidigt inpå (17 procent) Använda för stark parfym (14 procent) Ha en stark åsikt om allt (14 procent)

Om undersökningen:

Verian har samlat in 1 108 onlinesvar från singlar, varav 630 svar från aktiva singlar (som dejtar eller är öppna för att dejta), via den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen under perioden 20-27 maj 2024. Resultatet har vägts i efterhand på kön, ålder och geografisk region för att spegla målpopulationen som helhet.

LÄS MER:

Tinderella syndrome – så vet du om du har det

Emma, 30, om mardrömsdejten: "Han ringde pappa och bad honom betala"