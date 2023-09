4 teken på att du dejtar en narcissist – enligt dejtingcoachen: "Extremt vanligt"

Relate är ett syftesdrivet relationstechbolag baserat i Stockholm. Enligt Relate är det svåra inom dejting inte att hitta en partner, utan att hitta en partner som passar just dig. Det kan kännas svårt att veta om den man träffar är en fantastisk person, eller om det i själva verket är narcissistiska drag.

Så vet du om din dejt är narcissist

Nyheter24 har pratat med Relates dejtingcoach Elin Ridjer, för att reda ut hur man vet om man dejtar en genuint härlig person eller en narcissist.



Elin Ridjer menar att det till en början kan vara svårt att veta om personen i fråga är narcissist eller inte. Det krävs att personen har blivit diagnostiserad för att vara helt säker. Men det finns även odiagnostiserade personer med narcissistiska drag. Dessa personer kan det också vara klokt att hålla sig borta ifrån.

– Narcissisten är en expert på att föra sig i nya sociala sammanhang till följd av sin charmiga personlighet. Ofta är hen lätt att tycka om och du sugs med i hens person. Allt är fantastiskt till en början, så håll utkik för subtila signaler, säger Elin Ridjer till Nyheter24.

Varningssignaler att se upp för när du dejtar

En varningssignal skulle bland annat kunna vara att personens humör kan skifta snabbt från att vara varm och charmig till raka motsatsen.

– Troligen känner du dig mentalt överrumplad, frågande och genuint förvirrad av bemötandet. Vart tog charmtrollet du förälskade dig i vägen? Det är inte alltid det går att sätta fingret på exakt vad personen gör, så lita istället på din magkänsla, säger Elin Ridjer till Nyheter24 och fortsätter:

– Det är extremt vanligt att de som dejtat en narcissist i efterhand minns att något kändes fel, men att man valde att skjuta undan den känslan för att allt annat kändes som magi. Till skillnad från en psykopat har narcissisten ingen dold agenda, utan är istället känslostyrd och agerar i försvar när hen känner att sin självbild, roll eller ställning är hotad.

Fyra tecken på att du dejtar en narcissist

Personen har en grandios självbild

Räkna med att känna dig mindre värd i din dejts sällskap i längden. I personens ögon är alla andra medelmåttor.

Kan blossa upp och bli arg

Du får tassa på tå för att inte väcka ilskan som hen besitter. Det är "My way, or the highway" som gäller i narcissistens värld.

Personen "gaslightar"

Gaslighting är en form av psykologisk manipulation, där man får den andra att tveka på vad som är sant och hur man egentligen mår.

Hen vill höjas till skyarna

Personen drivs av beundran och vill i alla situationer höja sig själv till skyarna.