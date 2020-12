Tinderella syndrome – så vet du om du har det

Många har varit där. Vi laddar ner Tinder, swipear... swipear lite till. Matchar. Börjar skriva. Flörtar lite. Blir utbjuden på dejt.

"Eh.... Dejt? Tror hen verkligen att vi ska gå på dejt? Jag som bara ville flörta lite", tänker du och tar bort personen.

Detta fenomen kallas av vissa psykologer för Tinderella syndrome. Namnet härstammar uppenbarligen från appen Tinder och Disney-prinsessan Cinderella.

Sociala medier

Dagens teknologiska samhälle ger upphov till en större dejtingmarknad, tillgänglig bara några klick bort. Utbudet är enormt och kulturen inom dejtandet har förändrats radikalt på bara några år.

Tinderella syndrome är alltså fenomenet när du pratar och flörtar med människor på internet, utan någon intention att överhuvudtaget träffa personen. Det brukar alltså sluta med att du så småningom "ghostar" personen; du tar bort alla bevis på att ni någonsin ens chattat med varandra, utan att ge en förklaring till personen.

Tinderella

Denna nya kultur har lett till att forskare, sociologer och psykologer letar efter nya begrepp och etiketter för att förklara de nykomna beteendemönster som inte existerat tidigare.

Det är bland andra psykologerna Jenny Stallard och Emma Kenny som myntat begreppet Tinderella. En Tinderella har inga problem med att flörta via sociala medier, utan en tanke på att träffa personen på andra sidan skärmen i verkliga livet.

Sanningen är att en Tinderella finner denna form av flörtande tillräckligt. Utbyte av konversationer online är bra nog för Tinderellan. Om personen sedan tråkar ut en Tinderella, går hen bara vidare till nästa.

Här är några andra tecken på att du, eller någon du känner, "lider" av Tinderella syndrome:

Saknar sociala färdigheter

Sorry not sorry. Känner du dig träffad i texten ovan så är vi ledsna att meddela dig att du troligtvis inte är särskilt skillad på att prata med människor i verkligheten. Därför räcker sociala medier gott och väl för dig. Inget fel med det!

Fascinerande online

Du kan framställa dig hur du vill online. Många Tinderellor är ofta väldigt intressanta och tilldragande i andras ögon på internet. Det i sin tur leder till höga förhoppningar för personen som gått in i Tinderellans fälla, för ni kommer ju aldrig träffas på riktigt.

Tappar snabbt intresse

Ah, fördelen med dagens snabba teknologi. Intresset går förlorat ofantligt mycket snabbare än tidigare år. Detta förklarar själva "ghosting"-strategin som de flesta Tinderellor kör med. Elakt? Jo, det är ju inte jättesnällt att försvinna från radarn hos någon som fått upp ett genuint intresse för dig.

Kanske ett nyårslöfte för dig som Tinderella är att gå på fler dejter i verkligheten? Självklart så snart corona lugnat ner sig. Kör hårt och lycka till!