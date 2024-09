Nyheter24 har tidigare skrivit om olika bedrägerier och åldringsbrott som skett. Bedrägerier har blivit allt vanligare i Sverige och år 2023 anmäldes över 238 000 bedrägerier till polisen.



En grupp som är extra utsatt för bedrägerier och bluffmakare är äldre och pensionärer.

Bedrägerier mot äldre ökar

I slutet på sommaren berättade Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på nationellt bedrägericentrum hos polisen, i en intervju med TV4 att bedrägerier ökar mot just äldre människor.

– Vi ser ett antal fall varje månad. Vi har under våren haft en lite lägre nivå där vi ligger på ungefär 100 anmälningar per månad. Det här är sköra personer som drabbas väldigt hårt när det inträffar, sa hon under intervjun.

Så skyddar du dig vid bluffsamtal

Nyheter24 har även skrivit om bluff-samtal, när bedragare ringer up äldre och uppmanar dem att lämna bort värdesaker.

Vid dessa typer av samtal finns det tre viktiga saker man kan göra, för att skydda sig mot bedragarna.

Det första är att lägga på luren om man misstänker att det är en bedragare som ringt. Det andra är att ringa polisen om man misstänker att något försökt lura en och inte öppna dörren för främlingar.

Äldre lurade av falsk polis

I Gävle och Sandviken har tre äldre blivit lurade på ett nytt sätt. De blev nämligen bedragna av någon som utgav sig för att vara polis.

– Vi har tyvärr sett den typen av modus tidigare i våra bedrägeribrott, när man använder just polisen som varumärke för att skapa någon form av trygghet och trovärdighet, säger Roland Komaromi, polisens presstalesperson till P4 Gävleborg.

Polisens varning till äldre

Redan förra veckan gick polisen ut med en varning om denna typ av brott.

– Man ska aldrig aldrig, aldrig släppa in obekanta personer i hemmet. Vi på polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- eller kreditkort. Så det kan man ha som grundregel, att är det någon som kommer från polisen och ber om bank- eller kreditkort så är det mycket som pekar på att det inte är polismyndigheten som är på plats, säger Roland Komaromi till P4 Gävleborg.

