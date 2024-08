Polisen varnar: Bedrägerier mot pensionärer ökar: "Sköra"

Bedrägerierna fortsätter att öka i Sverige. Bara under 2023 anmäldes över 238 000 bedrägerier till polisen.

De totala brottsvinsterna för de kriminella bedragarna uppgick under 2023 till hela 7,5 miljarder kronor.

En av de mest utsatta grupperna är äldre och pensionärer som inte sällan råkar ut för bedragarnas sluga knep. Nu har en viss typ av bedrägerier riktade mot just äldre börjat ske i allt större utsträckning.

Foto: Caisa Rasmussen / TT

DB Schenker varnar kunderna för bedrägeri

Den senaste tiden har både företag, banker och myndigheters namn varit något bedragarna använder sig av för att försöka övertyga och lura intet ont anande privatpersoner.

Senast i raden av alla företag är DB Schenker, vars namn nu används för att försöka lura folk på pengar.

Genom bluff-mejl och bluff-sms försöker de lura folk att tro att pengaöverföringar från köp- och säljtjänster på internet hanteras av DB Schenker.

Det ska då framgå att om en betalning görs kommer leveranser att göras i efterhand, något företaget nu gått ut och varnat för då de aldrig ber om bankuppgifter via sms eller mejl.

Polisen varna allmänheten för bedragare

Det är dock inte bara företag som varnar sina kunder. Även polisen gick nyligen ut och varnade allmänheten för annonsbedragare på köp- och säljsajter.

”De senaste dagarna har anmälningarna ökat till polisen i region Stockholm där bedragare kontaktar säljare på köp- och säljsajter och säger att de vill ha varan levererad till en box”, skrev de på sin hemsida.

Bedrägeriet går då ut på att säljare uppmanas skicka varor till en specifik postbox. Därefter skickas en länk till säljaren där försändelsen ska registreras, men länken är i själva verket en bluff-sida kontrollerad av bedragaren. Där ska privatpersonen uppge privat information och kontouppgifter.

Bedrägerier ökar - det är "fysisk vishing"

En annan form av bedrägeri som också ökar just nu är så kallad fysisk vishing, som primärt riktas mot äldre.

Det är en form av bedrägeri där kriminella först kontaktar sina offer genom att ringa för att på så sätt komma åt känslig och personlig information. Ofta kan de informera om att något allvarligt hänt och att bedragaren informerar om att värdesaker måste säkras, och att någon kommer hem till offret för att hjälpa till.

Istället tar den kriminella kompanjonen sig in i bostaden hos de äldre och tar allt från smycken, bankkort, koder och andra värdesaker.

Polisens nya varning: Bedrägerier mot äldre ökar

I en intervju med TV4 berättar Lotta Mauritzson, som arbetar som brottsförebyggare på nationellt bedrägericentrum hos polisen, att bedrägeriformen ökar – och riktas mot just äldre.

– Vi ser ett antal fall varje månad. Vi har under våren haft en lite lägre nivå där vi ligger på ungefär 100 anmälningar per månad. Det här är sköra personer som drabbas väldigt hårt när det inträffar. Under halva augusti har vi 100 anmälningar redan, så det sker en ökning nu.

Och de som utsätts för fysisk vishing drabbas hårt av händelsen när det i efterhand går upp för dem att man förlorat värdesaker och höga belopp i ett bedrägeri.

– Många mår väldigt, väldigt dåligt. Ofta är det gamla som inte har ett så stort nätverk runt sig. Vissa har istället stängt in sig efter att man blivit utsatt för det här då de inte törs längre. Det är fruktansvärt hur man attackerar våra äldsta personer i samhället, förklarar Mauritzson.

Om du får ett telefonsamtal där du uppmanas lämna över värdesaker så är det med störta sannolikhet ett bedrägeriförsök. Då bör du ha tre saker i åtanke:

Lägg på luren om du misstänker bedrägeri. Ring polisen. Öppna inte dörren för främmande personer.

