Starka reaktioner på Mustiga Mauris chips: "Svårätna"

Mauri Hermundsson, eller Mustiga Mauri som han också kallas, är en känd journalist, Youtuber och programledare.

Mauri slog igenom som programledare för Aftonbladets Youtubeserie ”Uppdrag: Mat” år 2018.

Sedan dess har han synts i en rad olika program. Däribland "Idol", "Mauri - Vad hände sen?" och "Lego Masters Sverige".

År 2019 blev han nominerad till det stora journalistpriset som ”Årets förnyare”. Nu jobbar han med sitt eget produktionsbolag “Mustig Produktion AB”.

Mustiga Mauri har släppt chips

Nyheter24 skrev i början av året att Mauri skulle byta bransch och börja sälja chips. Nu har dagen kommit och den 14 oktober lanserades Mauris chipsmärke "Redhead" som nu går att få tag på i butik.

Mauri har slagit ihop sig med Varga Moshtagh, David Carlsson och Joakim Ödlund och har nu lanserat sina chips. Chipsen tillverkas i en fabrik i Södertälje, ett stenkast från där Mauri växte upp.

Chipsen som nu finns i butikerna runt om i landet kommer i fyra olika smaker: Chili Cheese, Dill and Wasabi, Sourcream and Onion och Green and Garlic.

Därför ville Mauri Hermundson lansera chips

När Nyheter24 intervjuade Mauri förklarade han vad som gjorde att han just ville släppa chips.

– Jag har gjort massa tv-program och Youtube hela livet, det är skitroligt. Men det fanns alltid någon dröm om att göra någon som man faktiskt kan hålla i, som faktiskt finns i verkligheten och där någonstans föddes drömmen om att göra chips, säger Mauri i en intervju med Nyheter24.

Av de fyra smakerna är Chilli Cheesen Mauris egna favorit.

– Jag är svag för chilli cheesen. Det var väl lite min första som jag ville börja med, redan innan vi ens hade kunnat smaka. Jag tycker det är obegripligt att den smaken inte har funnits som chips tidigare, med tanke på hur gott det är med chilli cheese, säger han till Nyheter24 och fortsätter:

– Jag blev så jävla lycklig när jag fick smaka första gången, för vi hade liksom lyckats. Det jag blev så glad över var att det smakade chili cheese fast i chipsform. Det kändes overkligt!

Starka reaktioner på Mauris chips

Nyheter24:s testpanel har smakat på de olika sorterna och betygsatt dem mellan ett och fem.

Det finns en smak som golvar hela testpanelen och en smak som delar upp testpanelen i två olika läger. Här är motiveringarna från panelen och ett snittbetyg.

Redhead Green & Garlic: 3 av 5

"Smakar precis som dippen som går att köpa på snabbmatsrestauranger. God men gör inga underverk i gomseglet."

"Också väldigt goda, men hade nästan kunnat smaka ännu mer för att bli helt perfekta."

"Ni hittar mig i soffan en fredag med ena handen i påsen och den andra med en iskall bärs."

"Jag hade nog älskat de här chipsen om de... Smakade mer?"

"Goda, men inget speciellt. Hade inte tackat nej om de erbjöds, men det finns många andra chips jag hellre köper."

Redhead Chili Cheese: 4,5 av 5

"Tydlig smak av chili cheese. Dock upplevde jag att smaken var lite platt, då den avtog snabbt."



"Suuuupergoda, och smakade verkligen exakt som riktiga chili cheese. Kommer köpa igen!"

"Inte min kopp of tea. Helt okej".

"Jag avskyr vanligtvis chips med smak av ost, men detta kan vara mina nya favoritchips? Alldeles lagom smak av cheddarost och hetta från jalapeño."

"Okej till en början. Men lite väl ostiga och lökiga vilket gör att man tröttnar snabbt."

Redhead Sourcream & Onion: 4 av 5

"Helt okej men alldeles för salta för min smak. Du känner sourcream and onion-smaken men bara under en kort sekund innan saltet tar över."

"Klassisk smak som ALLTID går hem i min bok. Jag gillar även chipsens konsistens och form väldigt mycket generellt."

"En riktigt välgjord klassiker. Supergoda!"

"Jag älskar sourcream & onion, och dessa chips gör verkligen smaken rättvisa. Rekommenderar!"

Redhead Dill & Wasabi: 2 av 5

"Här snackar vi bra smaker. Wasabin känns direkt, utan att ta över och övergår sakta till dill. Välbalanserad och god! För att nå en femma i betyg skulle jag önska att wasabismaken var mer ihållande och ännu tydligare för att skapa mer hetta."

"Säkert goda om man gillar wasabi, men för en mes som mig så var det riktigt svårätna..."

"Äntligen lanseras ett chips som inte smakar som något annat. Otroligt goda!"

"Wasabi? De här smakar helt vanlig pepparrot och ingenting annat. Inte så konstigt, eftersom de inte ens innehåller wasabirot. Ingen favorit."

"Unika och spännande, men tyvärr vidriga. Nu vet vi att wasabi och chips inte hör ihop."

