Mustiga Mauris glädjebesked: "Så jävla lycklig"

Mauri Hermundsson, eller Mustiga Mauri som han också kallas, är en känd journalist, Youtuber och programledare.

Han jobbar nu med sitt eget produktionsbolag “Mustig Produktion AB”.

Därför syns inte Mauri Hermundsson i Idol mer

Mauri håller i skrivande stund på att spela in ett nytt tv-program till TV4, vilket också är anledningen till att han inte kommer vara med under veckofinalerna i Idol.

I en intervju med Nyheter24 berättar Mauri lite mer om programmet han spelar in.

– Jag gör ett nytt TV4-program som ibland innebär att vi reser lite. Men där har TV4 sagt att de tycker att vi ska hålla lite på det. Men det är ett nytt program på TV4 som kommer i vår som vi håller på att göra nu.

Mauri slog igenom som programledare för Aftonbladets Youtubeserie ”Uppdrag: Mat” 2018. Youtubeserien handlar framförallt om möten med olika människor och mat, på ett eller annat sätt.

Mustiga Mauri har släppt egna chipsmärket "Redhead"

Under hösten släppte Mauri sitt egna chipsmärke “Readhead”.

Chipsen kommer i fyra smaker: Chili Cheese, Dill and Wasabi, Sourcream and Onion och Green and Garlic.

– Jag har gjort massa tv-program och Youtube hela livet, det är skitroligt. Men det fanns alltid någon dröm om att göra någon som man faktiskt kan hålla i, som faktiskt finns i verkligheten och där någonstans föddes drömmen om att göra chips, säger Mauri i en intervju med Nyheter24.

Att det skulle vara just chips föll sig ganska naturligt, då Mauri alltid har älskat salta snacks av olika slag.

Foto: Pressbild

Mustiga Mauris lycka: "Blev så glad"

Av de fyra smakerna som släppts är Chilli cheese hans absoluta favorit.

– Jag är svag för chilli cheesen. Det var väl lite min första som jag ville börja med, redan innan vi ens hade kunnat smaka. Jag tycker det är obegripligt att den smaken inte har funnits som chips tidigare, med tanke på hur gott det är med chilli cheese, säger han och fortsätter:

– Jag blev så jävla lycklig när jag fick smaka första gången, för vi hade liksom lyckats. Det jag blev så glad över var att det smakade chilli cheese fast i chipsform. Det kändes overkligt!

Han delar Mustiga Mauri helst en chipspåse med

Om Mauri fick välja en person i hela världen att dela en påse av sina chips med hade han velat dela en påse med den norska schackspelaren Magnus Carlsen.

– Jag gillar schack, så jag skulle kanske bjuda världens bästa schackspelare Magnus Carlsen på en påse Chilli cheese.

