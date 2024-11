Ica Bankens skarpa uppmaning: "Hjälp dem"

Nu går Ica Banken ut på sina sociala mediekanaler och uppmanar allmänheten att hjälpa sina nära och kära.

Under de senaste månaderna har många företag och myndigheter bedrivit informationskampanjer för att upplysa allmänheten om bedrägerier, och särskilt de som begås genom social manipulation. Social manipulation kan ske via sms, telefonsamtal eller mejl och har under det senaste året bevakats flitigt.

Ica Banken är, liksom många andra banker, en del av initiativet "Svårlurad" som går ut på att upplysa framför allt äldre personer om vad som utmärker bedragare och inte.

I vecken klargjordes det i Stockholms tingsrätt att Nordea inte är betalningsskyldiga till en av deras kunder som blev av med 100 000 kronor i ett Swishbedrägeri. Bankkunden företräddes av Konsumentombudsmannen.

– Det här är flera svåra frågor så det är väldigt viktigt för väldigt många konsumenter att det blir utrett i domstol en gång för alla. Människor kan bli av med sitt livs besparingar via ett telefonsamtal på ett ögonblick. Det måste man komma tillrätta med, sa den biträdande Konsumentombudsmannen Kristofer Johannesson i en tidigare intervju med TT.

Domen kommer att överklagas. Trots detta menar Johannesson att det är en principiellt viktig fråga som kan komma att avgöra i vilken grad bankerna är skyldiga att skydda sina kunder.

Ica Bankens tips mot bedrägerier

Kampanjen "Svårlurad" bidrar till att dela ut tips för hur man ska förhålla sig till sms, mejl eller samtal från personer som hävdar sig företräda ett visst företag eller en viss myndighet. Nu uppmanar Ica Banken, som en del av "Svårlurad", kunder att prata med sina familjemedlemmar om bedrägerier.

På Facebook delar banken med sig av en rad tips:

Förebygg genom att prata om bedrägerier. Kunskap är makt.

Visa dem hur de använder appar och digitala banktjänster.

Håll dig uppdaterad var uppmärksam på nya bedrägerimetoder.

Om någon du känner råkar ut för bedrägeri, hjälp dem att anmäla det till polisen.

"För att skydda dig mot bedragare är kunskap nyckeln", skriver Ica Banken i sina sociala medier.

