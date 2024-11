Postnord varnar för nya bedrägerier: "Bedragarna passar på"

Bedrägerierna har under en längre tid ökat i Sverige. Oftare utsätts svenskar för allt från investerings- till telefonbedrägerier. Ofta sker det i tron om att de i själva verket pratar med sin bank eller en myndighet då bedragare utger sig för att vara dem.

Under 2023 ökade antalet bedrägeri i Sverige med närmare 22 procent och bara telefonbedrägeri stod för en 36-procentig ökning totalt sett. Under den perioden lyckades därtill bedragarna roffa åt sig 708 miljoner kronor i brottsvinster från just telefonbedrägerier, enligt polisens siffror.

Så skyddar du dig mot bedrägerier Klicka aldrig på länkar i mejl eller sms som kommer från en okänd avsändare. Starta aldrig BankID om någon ringer och ber om det. Om någon försöker stressa dig till att göra något ska du tänka efter en extra gång och kontrollera uppgiften noga. Om ett erbjudande om en lönsam investering handlar om exempelvis kryptovaluta, bör du vara väl insatt i hur det fungerar innan du gör en investering. I jämförelse kan man tänka att man inte investerar i ett företag utan att förstå vilken verksamhet företaget bedriver. LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

Julhandeln lockar bedragaren

Den 11 november äger Singles day rum. Den relativt nya traditionen uppstod på 1990-talet av studenter i Kina som en markering av singlarnas dag, vilken var till för alla de som inte firade alla hjärtans dag.

Den 29 november äger dessutom Black Friday rum, markeringen på starten för den svenska julhandeln.

I takt med att allt fler väljer att genomföra sina inköp via internet har risken för att utsättas för bedrägerier också ökat.

De senaste åren har nämligen bedrägerierna ökat lavinartad och brottsvinsterna uppgår till miljardbelopp.

Inför både Singles day och Black friday har nu Postnord slagit larm om riskerna med handel via internet.

Foto: Caisa Rasmussen / TT

Brottsvinster för bedrägerier 2023 2023 ökade brottsvinsterna för bedrägerier med hela 22 procent jämfört med året innan. De totala brottsvinsterna landade på 7,5 miljarder kronor.

Enligt polisen återinvesteras vinsterna i nya brottsupplägg så som narkotika och vapen. Brottsvinster 2023 baserat på bedrägerityp: Investeringsbedrägeri: 2,3 miljarder kronor.

Telefonbedrägeri: 708 miljoner kronor.

Romansbedrägeri: 470 miljoner kronor.

Kortbedrägeri utan fysiskt kort: 344 miljoner kronor.

Bedrägeri där en person utger sig för att vara ett bolag eller myndighet: 329 miljoner kronor. Källa: Polisen

Postnords varning: "Bedragarna passar på"

På sin hemsida redogör Postnord för att när handeln väntas öka följer risken för att utsättas för bedrägeri med som ett brev på posten.

”Med ökade onlinebeställningar följer även en ökad risk för bedrägeriförsök. Postnord uppmanar därför alla som handlar på nätet att vara extra vaksamma och tänka efter innan de klickar på länkar eller delar personlig information”, skriver de.

När leveranser ökar stiger också riskerna för att bedragare passar på att skicka ut falska leveransmeddelanden där du uppmanas klicka på länkar eller dela känslig information på sidor som kontrolleras av bedragaren. Inte sällan utger de sig för att representera exempelvis Postnord eller andra logistikföretag för att på så sätt försöka vilseleda sina offer och lura dem på pengar.

– Sverige är en av Europas största e-handelsmarknader, och under reaperioderna ökar paketvolymerna kraftigt. Det är ingen överraskning att bedragarna passar på att utnyttja ruschen. Genom att skicka ut falska länkar och meddelanden försöker de lura konsumenter. Därför är det viktigt att vara sunt misstänksam, säger Postnords säkerhetschef Alexis Larsson i ett pressmeddelande.

Undvik bedrägeri – det ska du tänka på

I samband med både Singles day och Black friday har därför Postnord delat tips på hur du undviker bedragarens fällor och på så sätt minskar risken att luras på privat och känslig information, och följaktligen också pengar.

Använd Postnord-appen för att på ett säkert sätt se meddelanden.

Var vaksam på mejl och sms som verkar komma från Postnord. De skickar vanligtvis inte meddelanden med länkar till betalsidor förutom när du tar emot varor utifrån EU.

Klicka inte på länkar innan du kontrollerat var den leder. Är du osäker ska du kontakta Postnord direkt.

Klicka inte på länkar i meddelanden och öppna inga bilagor.

Svara inte på meddelanden om du misstänker att det är bluff.

Var noggrann och kritisk till det du kan se så som logotyp, språk, formuleringar och avsändare.

Får du ett erbjudande skickat till dig som ”verkar för bra för att vara sant” så är det förmodligen en bluff.

Agera direkt om du misstänker att du blivit utsatt för ett bedrägeri. Spärra kort, byt lösenord och kontakta polisen omgående.

