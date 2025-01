SMHI varnar: Här kan det komma 15 centimeter snö

SMHI har gått ut med en gul varning för snöfall i Dalsland, Värmland, norra Örebro län, västra Västmanland och sydvästra Dalarna. Varningen gäller från eftermiddagen och väntas hålla i sig fram till sen kväll. I Dalsland övergår snön senare till regn.

Kan på kort tid komma 10 centimeter snö

På kort tid kan det falla 5 till 10 centimeter snö och lokalt i Värmland och norra Örebro län kan det handla om 15 centimeter.

Under måndagen drar även kulingvindar in mot den svenska kusten, där en gul varning är utfärdad för Skagerrak redan från klockan 04. Under kvällen letar de hårda vindarna sig vidare upp mot Östersjön norr om Gotland.