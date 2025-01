Populär restaurang i storbråk – besökare hotar med bojkott

I mitten på januari slog ett Café Limoncello upp dörrarna på Södermalm i Stockholm. Enligt caféets hemsida serverar de både lunch, brunch och middag. Man kan även köpa sig något gott att dricka eller fika.

Men trots att caféet endast varit öppet i några veckor så har det redan blåst rejält kring restaurangen.

Det hela började när en matinfluencer @sthlm.food, som inte använder sitt riktiga namn på kontot, frågade restaurangen om de kunde göra ett slags "samarbete" där hon testar maten gratis och recenserar den på sociala medier.

Restaurangen tackade nej till erbjudandet. Influencern åkte då till restaurangen och köpte maten själv, för att kunna recensera den.

Limoncelllo hängde ut matinfluencern

Recensionen var ganska kritisk till maten och matinfluncern menade att köttet luktade och smakade gammalt och hon fick även ett hårstrå på sin pizza.

Efter recensionen gick Café Limoncello ut på sitt eget Tiktok-konto och kommenterade recensionen och menade att personalen själva hade smakat på köttet och att det inte var något fel på det.

Kunderna rasar på Café Limoncello: "Bojkottar detta"

Då rasade kunderna i kommentarsfältet. Många ansåg att man inte ska hänga ut folk som recenserade maten på detta sätt och att Limoncellos marknadsföring och kommunikation i sociala medier var oprofessionell och dålig.

“Är er restaurang ett UF-företag för the vibes???”

“Är man professionell företagare tar man kritik & åtgärdar brister på bästa sätt. Jag har även frågat om samarbete, men det är inget jag skulle bidra med nu i efterhand när ni hänger ut era kunder.”

“Verkligen. En bra restaurang låter service och magen säga sitt. Inte hänga ut enskilda kunder”.

“Men snälla vilket märkligt och oprofessionellt inlägg? Tror, och hoppas, att detta kommer att ha motsatt effekt än den ni hoppades på. Så sjukt oskönt beteende”.

“Oj vad professionellt detta va”.

“Detta var i särklass det absolut dummaste jag sett på denna app.”

“Hahahahahahahahahaha har varit hos er, det var inte tipptoppppp så att säga”.

“Då var det jag som bojkottar detta. Sparka tjejen i videon som uttalar sig så här”.

“Var där idag, smakade djungelolja”.

“Bestie this is not it. Radera detta. Så otroligt pinsamt”.

“Moget beteende, fräsch mat”.

“Oj jag har inte ens sett de andra videosarna men det här får mig att känna nej tack”.

“Den här videon skriker ”Kom och ät hos oss men om du inte gillar maten så kanske vi hänger ut dig”.

Sthlm.food om uthängningen:

Nyheter24 har varit i kontakt med @food.sthlm om utläggningen och hon anser, precis som många kunder, att detta skötts oprofessionellt från restaurangens sida.

– Både deras video respons och deras kommentarer är en spegling av företaget samt marknadsföringsteamet och säger mycket om dem och deras värderingar. I slutändan är jag en privatperson och kund medan de är ett företag med ansvar. Ansvar som inte sköttes på ett professionellt sätt, säger hon till Nyheter24 och fortsätter:

– Jag vet inte vems beslut det var att hänga ut mig offentligt, men med tanke på att restaurangen har anställt ett marknadsföringsteam antar jag att beslutet togs av dem. Om så är fallet sympatiserar jag med restaurangen. Men de har ett ansvar att se över vem de anställer vilket är något alla restauranger bör tänka på när de anställer folk för marknadsföring.

Café Limoncello om kritiken: "Kan inte göra alla nöjda"

Nyheter24 har pratat med en representant från restaurangen om kundernas kommentarer i sociala medier och den kritik som restaurangen stött på efter händelsen och hur han ser på det hela.

Han berättar att de tycker att matinfluncern behandlat den PR-ansvarige dåligt och ville därför kontra med sin Tiktok-video och istället hänga ut henne.

– Bakgrunden till den pågående diskussionen är att en matkritiker besökte vårt café och senare publicerade ett inlägg där hon kritiserade vår verksamhet. I detta inlägg valde hon även att hänga ut vår PR-ansvarige på ett sätt som vi upplevde som orättvist. Vi ville kontra lite helt enkelt och bemöta på ett liknande sätt.

På frågan hur de ser på att kunder anser att de är oprofessionellt skött och att vissa kunder hotar med bojkott säger han att man inte kan göra alla nöjda och att marknadsföringen inte varit personlig.

– Det var aldrig vår avsikt att göra detta till något personligt, vare sig mot matkritikern eller mot våra gäster. Vi respekterar självklart att man som verksamhet inte kan göra alla nöjda – fast att det är vår ambition. Vi är ett passionerat team som älskar att göra vår grej och skapa en unik upplevelse för våra gäster, säger restaurangens representant och fortsätter:

– Ja det kanske var oprofessionellt. Hur som helst, vi ber om ursäkt om det blev övertramp.

