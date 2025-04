Ingen kan i skrivande stund förneka att det börjar lukta lite sommar. Under påsken är det därför många som sätter igång med den årliga vårstädningen som inkluderar lite fix och don på uteplatsen.

Takrännor och stuprör bör rensas minst en gång per år om systemet ska fungera så effektivt som möjligt vilket många passar på att göra just under sin vårstädning.