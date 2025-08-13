Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Konkurs

Anrika butiken nära konkurs efter 128 år – vädjar om hjälp

Publicerad: 13 aug. 2025, kl. 17:30
En miniräknare på minus och inkassokrav och en person som betalar med kort.
Det går tungt för många butiker just nu. Foto: Claudio Bresciani/TT & Martina Holmberg/TT

Stockholms innerstad kan bli en klassisk affär fattigare.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Konkurs, Stureplan

Antalet konkurser under de första sex månaderna 2025, ligger på samma höga nivå som 2024, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget Creditsafe. 

Byggbranschen står för flest konkurser, men jämfört med förra året så har antalet minskat. Sämst går det för hotell- och restaurang, där 16 procent fler företag fått lägga ner sin verksamhet. 

LÄS MER: Kaos på Ica Maxi – pensionärerna rasar

Hedengrens nära konkurs

Inom detaljhandeln har konkurserna ökat med fyra procent. En butik som ligger pyrt till just nu är den klassiska bokhandeln Hedengrens i Sturegallerian i Stockholm. 

Annons

Butiken grundades 1897, och det gick bra ända till sommaren 2015 då den var väldigt nära att gå i konkurs.

– Vi hade som sagt en kris för tio år sedan, men sedan flyttade vi och fick ett stöd och kom igång igen, säger Alexander Freudenthal, bokhandlare på Hedengrens, till Nyheter24 och fortsätter: 

– Sedan dess har det gått bra, men långsamt utför. 

Alexander Freudenthal jobbar på Hedengrens bokhandel. Foto: Privat
Alexander Freudenthal jobbar på Hedengrens bokhandel. Foto: Privat

Vädjar om stöd 

Annons

I ett inlägg på Facebook vädjar Hedengrens om stöd: 

Annons

MISSA INTE: Här kan pensionärerna få 31 000 kronor - den 1 januari 2026

"Näsan över vattenytan"

En anledning till den minskade försäljningen, förutom att all detaljhandel går neråt, tror Alexander Freudenthal är det nya läget i Stureplansgallerian. Hedengrens saknar skyltfönster, och kunderna har inte hittat dit under ombyggnaden.

– Nu är vi på väg upp ur lågkonjunkturen, men det första folk gör när de får pengar är inte att köpa böcker, tyvärr, säger han. 

Förhoppningen är att kunna flytta till en annan lokal, med lägre hyra, ett skyltfönster och öppettider som inte styrs av en galleria. 

– Vi har ingen lokal än. Just nu säger vi det här för att få upp näsan över vattenytan för att få en chans att flytta, säger Alexander Freudenthal.

MISSA INTE: Åt ost från Lidl – dog

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:40
Nyheter
/ Inrikes

Nytt EU-stöd ska hålla liv i Sveriges isbrytare

Idag
18:28
Nyheter
/ Inrikes

Åtta personer häktade efter knivbråk i Malmö

Idag
17:44
Nyheter
/ Inrikes

Polisanmälan efter fynd av pytonormar

Idag
17:30
Nyheter
/ Inrikes

Anrika butiken nära konkurs efter 128 år – vädjar om hjälp

Idag
16:08
Nyheter
/ Inrikes

Misstänkt föremål i Göteborg var inte skarpt

Idag
15:10
Nyheter
/ Inrikes

Mycket allvarligt skadad när bil körde in i träd

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons