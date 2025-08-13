Anrika butiken nära konkurs efter 128 år – vädjar om hjälp

Stockholms innerstad kan bli en klassisk affär fattigare.

Antalet konkurser under de första sex månaderna 2025, ligger på samma höga nivå som 2024, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Byggbranschen står för flest konkurser, men jämfört med förra året så har antalet minskat. Sämst går det för hotell- och restaurang, där 16 procent fler företag fått lägga ner sin verksamhet.

Hedengrens nära konkurs

Inom detaljhandeln har konkurserna ökat med fyra procent. En butik som ligger pyrt till just nu är den klassiska bokhandeln Hedengrens i Sturegallerian i Stockholm.

Butiken grundades 1897, och det gick bra ända till sommaren 2015 då den var väldigt nära att gå i konkurs.

– Vi hade som sagt en kris för tio år sedan, men sedan flyttade vi och fick ett stöd och kom igång igen, säger Alexander Freudenthal, bokhandlare på Hedengrens, till Nyheter24 och fortsätter:

– Sedan dess har det gått bra, men långsamt utför.

Alexander Freudenthal jobbar på Hedengrens bokhandel. Foto: Privat

Vädjar om stöd

I ett inlägg på Facebook vädjar Hedengrens om stöd:

"Näsan över vattenytan"

En anledning till den minskade försäljningen, förutom att all detaljhandel går neråt, tror Alexander Freudenthal är det nya läget i Stureplansgallerian. Hedengrens saknar skyltfönster, och kunderna har inte hittat dit under ombyggnaden.

– Nu är vi på väg upp ur lågkonjunkturen, men det första folk gör när de får pengar är inte att köpa böcker, tyvärr, säger han.

Förhoppningen är att kunna flytta till en annan lokal, med lägre hyra, ett skyltfönster och öppettider som inte styrs av en galleria.