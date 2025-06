Därför ska du aldrig flyga med svart resväska

Nu är det sommar och semestertider och många svenskar planerar att flyg utomlands. Under sommaren brukar turismen blomstra och efterfrågan på utlandsresor bli högre.

Enligt Swedavia ökade antalet flygresor utomlands redan i april i år och drygt 2,6 miljoner flög via Swedavias tio flygplatser. Under april till juni kommer nya flyglinjer från Arlanda och Landvetter sättas in, vilket kan öka antalet flygresor ytterligare.