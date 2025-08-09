Första hunden? Här är misstagen du vill undvika

Att skaffa hund för första gången kan verka enkelt – men är i själva verket ett stort åtagande. Här är allt du behöver veta innan du tar steget.

Att skaffa hund för första gången kan kännas som ett självklart nästa steg i livet – men det är ett beslut som kräver betydligt mer än bara vilja och hundlängtan. För många nya ägare kommer vardagen med hund som en oväntad omställning.

För att ge både sig själv och hunden bästa möjliga start krävs planering, självinsikt och ett långsiktigt engagemang.

Mer än bara promenader

En hund behöver mer än kärlek och rastning. Det handlar om att finnas där – fysiskt och mentalt – varje dag. Den som jobbar heltid, reser ofta eller lever i ett oregelbundet schema kan få svårt att möta behoven hos en hund, särskilt en som kommer från en otrygg bakgrund.

– Du måste vara ärlig mot dig själv och tänka igenom hur mycket tid du har för hunden och hur den passar in i ditt liv, säger Eva Karnell, hundskötare och veterinäransvarig vid ett hundhem i Alingsås till Hundstallet.

Hon menar att livssituation, boende, ekonomi och personlighet måste stämma överens med hundens behov – inte tvärtom.

Dyrare än många tror

Många blivande hundägare räknar med utgifter för foder och leksaker, men glömmer att de största kostnaderna ofta handlar om försäkringar, veterinärvård och akuta behandlingar. Särskilt om hunden inte kommer från en uppfödare utan kanske har haft en tuff start i livet.

Att göra en budget innan köpet kan hjälpa till att avgöra om man är redo.

Valp eller vuxen hund?

Även om valpar kan kännas som det självklara valet, finns det många fördelar med att skaffa en vuxen hund – särskilt som förstagångsägare. En äldre hund är ofta redan rumsren, har utvecklad personlighet och klarar kortare stunder ensam.