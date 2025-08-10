Hatade flugan har vaknat – så slipper du den

Sensommaren är här – och med den kommer en av Sveriges mest irriterande insekter. Så skyddar du dig från älgflugan.

Den lilla blodsugaren hjortlusflugan, ofta kallad älgfluga, har vaknat till liv igen. När sensommaren blir varm och fuktig blir skogspromenader och jakt betydligt mer obekväma – både för människor och hundar.

Hjortlusflugan är en parasit som framför allt angriper älg och rådjur, men tvekar inte att gå till attack mot både jägare och deras fyrbenta vänner.

Den är aktiv främst under sensommaren och hösten, och är en välkänd plåga för alla som vistas i skog och mark, rapporterar Jakt och Jägare.

Letar sig in i päls och kläder

Till skillnad från vanliga flugor är älgflugan betydligt mer påträngande. Den flyger snabbt mot värme och rörelse, landar på sin värd och släpper sina vingar.

Därefter kryper den in under kläder eller in i päls där den letar efter en plats att suga blod från.

För hundar kan det här innebära mycket obehag. Flugorna orsakar ofta kliande bett, utslag och ibland infektioner. Även människor kan få utslag som kliar i flera veckor efteråt.

Så skyddar du dig och din hund

För att undvika att bli biten bör jägare och skogsbesökare bära heltäckande kläder. Plagg behandlade med insektsmedel som innehåller permetrin, DEET eller icaridin ger ett extra skydd.

Undvik bar hud – särskilt i nacken och kring hårfästet, där flugorna gärna kryper in.

Hundar kan skyddas med vissa fästingmedel som även fungerar mot hjortlusflugor. Det finns också tunna dräkter för jakthundar som kan minska risken för angrepp.

Efter jakten är det viktigt att både människa och hund gås igenom noggrant. Flugorna bör kammas bort innan de hinner bita sig fast.

Svårupptäckta – och svåra att döda

Hjortlusflugor är små, bruna och ligger tätt mot huden. De är svåra att upptäcka och nästan omöjliga att krossa mellan fingrarna.

För att bli av med dem rekommenderas att man plockar bort dem för hand eller med en tät kam. Det mest effektiva sättet att ta död på dem är att bränna dem.