Användare larmar: Högtalaren smälter under laddning

En populär bärbar högtalare har börjat orsaka stor oro efter flera rapporter om överhettning och smält plast vid laddning. Användare vittnar om att enheterna blivit så varma att de nästan tagit eld.

En ökande mängd rapporter väcker oro kring säkerheten hos Sonos populära bärbara högtalare Roam. Flera användare vittnar om att enheten kan överhettas vid laddning – i vissa fall så allvarligt att plasten kring laddningsporten smälter.

Det handlar inte om enstaka fall. Användare har under flera års tid larmat om liknande problem, och nu växer trycket på Sonos att agera.

Företaget har bekräftat att en utredning pågår, men någon återkallelse har inte utfärdats, rapporterar Dagens PS.

Bränd plast och svartnad port

Det var ett inlägg på Reddit som fick frågan att explodera. En användare delade bilder på sin nästan oanvända Roam-högtalare där plasten runt USB-C-porten var svart, uppsvälld och missfärgad.

I inlägget står det att enheten började lukta bränt trots att den laddades med originalkabel och en Apple-laddare – något som alltså inte bör ha orsakat felet.

Enligt danska Meremobil.dk verkar det finnas ett samband mellan överhettning och att högtalaren varit inkopplad under längre perioder.

En talesperson för Sonos säger till Bloomberg att man "noga har följt ett begränsat antal rapporter" och att åtgärder nu vidtas för att minska risken.

Företaget nämner både hårdvaruförbättringar och programuppdateringar – men går inte in på detaljer.

Kris i flera led för Sonos

Problemen med Roam-högtalaren kommer samtidigt som Sonos befinner sig i en turbulent period. Företaget har tidigare fått hård kritik efter att en ny version av deras app släppts utan flera grundläggande funktioner, bland annat volymkontroll.