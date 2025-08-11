En väldigt omtalad glass har börjat dyka upp på svenska kunders sociala medier. Men hur smakar den egentligen och när släpps den i Sverige? Vi har svaren.

För många av oss har de senaste veckorna betytt sommarsemester.

Vissa har rest till varmare breddgrader medan andra varit kvar i ett, denna sommar, väldigt soligt och varmt Sverige. Bryggor och parker har fyllts till bredden av soldyrkare, folk har vallfärdat till landets alla badplatser och grillsäsongen har sannerligen lyst med sin närvaro.

Någonting som också hör sommaren till är att glassjättarna släpper en rad nya smaker.

I början av sommaren kunde dock GB Glace komma med en nyhet som inte uppskattades av kunderna. Nämligen att den populära glassen piggelin numera inte är laktosfri. Det är inte så att glassen nu tillverkas med mjölk, men GB Glace garanterar inte längre att den är helt fri från mjölk.

Piggelin är inte längre garanterat mjölkfri. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT

När Nyheter24 kom i kontakt med glassföretaget berättade de att det hela handlar om sättet som maskinerna rengörs på.

”Maskinerna genomgår givetvis rengöringsprocesser mellan produktioner för att säkerställa att risken för korskontaminering är minimerad och ständigt pågår riskbedömningar i våra fabriker där vi ser över hela processen. Vid den senaste utvärderingen beslutade vi att införa texten som innehåller viktig information för allergiska konsumenter”, skrev GB Glace då.

Så smakar Magnum Dubaichoklad – och då släpps den i Sverige

Men stängs en dörr så öppnar ett fönster. Företaget har nämligen släppt en väldigt uppskattad produkt utomlands som en handfull svenskar redan kunnat lägga vantarna på. Nämligen Magnum med smak av Dubaichoklad.

Glassen finns bland annat i Turkiet. Bildkälla: Privat

Stockholmsbon Nathalie reste under sommaren till Turkiet där hon fick syn på glassen. Hon beslöt sig för att prova och sedan inhandlades det både en och annan.

Så. Hur smakar glassen?

– Chokladen runt om är det absolut bästa. Det är mjölkchoklad med kadayif-trådar i. Smaka bättre än dom flesta Dubai choklad jag ätit! Inuti var det pistageglass med kadayif-trådar i. Glassen var lite... sådär, smaklös men utsidan vägde upp det så pass mycket att det blev X antal som inhandlades.

Så den var med andra ord väldigt god?

– Ja! Så pass god att jag köpte och bunkrade i frysfacket på hotellrummet trots att kiosken låg dörr i dörr med hotellet.

Om du fick nämna en nackdel med glassen?



– Hmm... Glassen blir tillslut lite tråkig och enformig. Inte som gamla Magnum white som man tryckte i sig, avslutar Nathalie.

Nyheter24 tog på nytt kontakt med GB Glace och frågade om produktavdelningen har några planer på att ta in glassen till Sverige.

