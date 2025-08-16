Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Träning

Två fallskärmshoppare döda – kolliderade i luften

Publicerad: 16 aug. 2025, kl. 13:10
Uppdaterad: 16 aug. 2025, kl. 16:27
Två personer har förts till sjukhus efter en fallskärmsolycka i Bohuslän. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Ett stort räddningspådrag pågick under lördagseftermiddagen utanför Näsinge flygfält i Strömstad sedan två fallskärmshoppare kolliderat i luften.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Träning, Polisen

— Vi har lokaliserat de två personerna, som båda har förts till sjukhus med ambulans. Men jag vet inget om skadeläget, säger Lars Nilsson på Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Enligt räddningsledaren Tomas Rönnborg återfanns en av de drabbade i ett träd, skriver Strömstads tidning.

— Hoppare nummer två befann sig 600–700 meter in i skogen och hängde kvar i sin fallskärm i trädet. Insatsen blev komplicerad när hopparen fortfarande satt fast, säger han till tidningen.

Svenska fallskärmsförbundet uppger för tidningen att olyckan inträffade under en träning inför en tävling och att det handlar om en frifallskollison mellan två hoppare.

En tredje inblandad person är oskadd. Polisen har inlett en förundersökning, men brottsrubriceringen är sekretessbelagd.

Larmet inkom till polisen klockan 12.38 på lördagen.

Två fallskärmshoppare döda 

Två personer har dött efter olyckan, enligt P4 Väst.

– De har tyvärr omkommit, säger Anna Oscarson kommunikationsansvarig på Svenska Fallskärmsförbundet, enligt Aftonbladet.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:38
Nyheter
/ Inrikes

Man i 20-årsåldern död i mc-olycka

Idag
15:14
Nyheter
/ Inrikes

Tusentals blixtar slog ned i Sverige

Idag
15:00
Nyheter
/ Inrikes

Ät inte din medicin så här – kan ge allvarliga konsekvenser

Idag
13:24
Nyheter
/ Inrikes

Tre personer anhållna för mordförsök i Laxå

Idag
13:10
Nyheter
/ Inrikes

Två fallskärmshoppare döda – kolliderade i luften

Idag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Småstadsbo blåst på 155 000 kronor – polisen: "Svårt"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons