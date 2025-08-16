Två fallskärmshoppare döda – kolliderade i luften

Ett stort räddningspådrag pågick under lördagseftermiddagen utanför Näsinge flygfält i Strömstad sedan två fallskärmshoppare kolliderat i luften.

— Vi har lokaliserat de två personerna, som båda har förts till sjukhus med ambulans. Men jag vet inget om skadeläget, säger Lars Nilsson på Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Enligt räddningsledaren Tomas Rönnborg återfanns en av de drabbade i ett träd, skriver Strömstads tidning.

— Hoppare nummer två befann sig 600–700 meter in i skogen och hängde kvar i sin fallskärm i trädet. Insatsen blev komplicerad när hopparen fortfarande satt fast, säger han till tidningen.

Svenska fallskärmsförbundet uppger för tidningen att olyckan inträffade under en träning inför en tävling och att det handlar om en frifallskollison mellan två hoppare.

En tredje inblandad person är oskadd. Polisen har inlett en förundersökning, men brottsrubriceringen är sekretessbelagd.

Larmet inkom till polisen klockan 12.38 på lördagen.

Två fallskärmshoppare döda

Två personer har dött efter olyckan, enligt P4 Väst.