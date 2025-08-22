Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

80-årig man död i olycka – bytte däck på E20

Publicerad: 22 aug. 2025, kl. 13:52
Uppdaterad: 22 aug. 2025, kl. 13:54
Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

Under fredagsförmiddagen blev en man i 80-årsåldern påkörd i Strängnäs kommun på E20.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Olyckan skedde vid 9.30-tiden efter att flera personer larmat om att en person bytte däck på en påfart till E20. När patrullen var på väg till platsen blev mannen påkörd, rapporterar SVT Sörmland.

Mannen skadades allvarligt och fick föras till sjukhus med ambulans, men avled senare till följ av skadorna. Anhöriga är underrättade.

Polisen utreder händelse som vållande till annans död, men ingen har delgivits misstanke.

E20 var helt avstängd i riktning mot Strängnäs efter olyckan, men strax efter 12 kunde trafiken börja släppas på igen. 

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:30
Nyheter
/ Inrikes

Polisen slår larm: "Det är ett vidrigt beteende"

Idag
13:52
Nyheter
/ Inrikes

80-årig man död i olycka – bytte däck på E20

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Gröna Lund stänger älskad karusell: "Tack för allt"

Idag
13:26
Nyheter
/ Inrikes

Dousa efter svältbeskedet: Apokalyptiskt

Idag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Coop-anställda vädjar till kunderna: Sluta genast med detta

Idag
12:10
Nyheter
/ Inrikes

Barnkläder återkallas – bryter mot EU-regler

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons