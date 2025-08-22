Under fredagsförmiddagen blev en man i 80-årsåldern påkörd i Strängnäs kommun på E20.

Olyckan skedde vid 9.30-tiden efter att flera personer larmat om att en person bytte däck på en påfart till E20. När patrullen var på väg till platsen blev mannen påkörd, rapporterar SVT Sörmland.

Mannen skadades allvarligt och fick föras till sjukhus med ambulans, men avled senare till följ av skadorna. Anhöriga är underrättade.

Polisen utreder händelse som vållande till annans död, men ingen har delgivits misstanke.