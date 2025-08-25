Chokladjättens nyhet får kunderna att jubla: "Fantastiskt"

Det är redan flera kunder som provat den smaskiga nyheten och tydligen ska smaken vara "fantastisk".

Det finns få saker som känns så bra i själen som när matföretag släpper varor som helt faller en i smaken. Exempelvis var det många kunder som jublade högt när Estrella som en blixt från klar himmel släppte "Västkustchips med smak av tryffel och havssalt".

Chipsen blev så pass populära att de under loppen av två veckor var helt slut ute i butikerna. Samma gällde deras ostringar med smak av chili cheese som även dom snabbt tog slut i hyllorna.

Men företaget ville inte svika sina kunder – så efter ett tag fylldes affärernas lager på och smakerna är nu stående i hyllan.

Chokladnyheten som tog över marknaden

Någonting som också slagit stort på marknaden och som fortfarande säljer som smör är den så kallade "Dubaichokladen". Företaget Lindt var snabba på pucken och släppte en egen Dubaichoklad som gått varm ute i butikerna.



Den gick så pass bra att även den vanliga "pistage-chokladen" tog slut. När Nyheter24 pratade med företaget sa de dock att smakerna snabbt skulle komma tillbaka.

Den populära Dubai-chokladen. Bildkälla: Nyheter24

– Excellence Pistage var tillfälligt slut en period men finns nu åter i lager så butikerna kan köpa hem dem via sin grossist, sa Therese Kristensen som arbetar som Marketing Coordinator på Lindt.

– Dubai Chokladen säljs som partier när vi har tillgång på produkterna, de kan fortfarande finnas tillgängliga i vissa butiker men många har sålt slut på bara några dagar. Mer volymer kommer till butik under våren/sommaren, berättade hon.

Och ja, choklad är sannerligen någonting vi svenskar inte kan få nog av. Just därför var det inte konstigt att folk skrek rakt ut av Nestlés chokladnyhet.

Nestlés nyhet: Tre helt nya KitKat

Två tidlösa chokladsorter som många ute i stugorna älskar är Cloettas "Kexchoklad" och Nestlés "KitKat". KitKat har kommit i en rad olika upplagor men nu har det dröjt sedan den senaste nykomlingen.

Men under veckan presenterades tre nya sorter, varav en redan hyllats till skyarna.

Den första är med smak av "Salted caramell", den andra "Noisette hazelnut" och den tredje "Double chocolate".

Sorten som flera kunder hyllat i kommentarerna är "Saltet caramel" som tydligen också ska ha en liten kaffesmak.

Några av kommentarerna. Bildkälla: Instagram/Matsiktet

Spännande!