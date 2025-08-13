Flera till sjukhus efter att ha ätit Dubaichoklad

I Kanada pågår det just ett stort utbrott av salmonellainfektioner som de håller på att utreda. Smittan tros komma från pistagenötter och flera personer som ätit Dubaichoklad har fått föras till sjukhus.

Nio personer som ätit den populära Dubaichokladen och fått föras till sjukhus mellan början av mars och mitten av juli i år. De sjuka är mellan två och 89 år gamla och 75 procent är kvinnor, enligt Global News.

Chokladen de ätit av är av den populära sorten som innehåller pistagenötter, kataifi och thahin. Det som ska ha hänt är att personerna fått salmonella, och därför behövts föras till sjukhus.

Pistagenötter återkallas

Kanadensiska folkhälsmyndigheten, PHAC, har meddelat att det just nu pågår ett stort utbrott av salmonellainfektioner som de håller på att utreda. De har även beslutat att återkalla pistagenötter och chokladprodukter från märket Dubai, så att ingen mer riskerar att insjukna.

Man misstänker att salmonellainfektionerna orsakats av att många människor ätit antingen pistagenötter eller produkter som innehöll livsmedlet. Därför återkallas flera märken av pistagenötter och Dubaichoklad i Kanada, som kan innehålla detta, skriver Canada.ca.

52 fall av salmonella bekräftade

Hittills har 52 laboratoriebekräftade fall av salmonella rapporterats i fyra provinser i produkter.

Detta är dock endast laboratoriebekräftade fall, och enligt PHAC kan antalet sjuka personer i Kanada vara mycket högre än det som rapporterats.