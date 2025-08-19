Swish stora ändring – gäller bara dessa Android-användare

I december förra året lanserade Swish en ny funktion för vissa Android-användare. Nu delar betaltjänsten med sig av nya detaljer kring satsningen.

Swish har i dag hela 8,6 miljoner privatanvändare.

Tjänsten är kopplad till ens mobilnummer och är ett smidigt sätt att skicka snabba betalningar till vänner eller företag.

I december 2024 lanserade Swish ett nytt betalsätt, utöver den klassiska Swishen.

I ett pressmeddelande skrev nämligen Swish att de har gjort det möjligt för användare att lägga in sitt betalkort i appen.

Det kan då användas för att blippa och betala i kassan i både svenska och utländska butiker, precis som exempelvis Google Wallet, Samsung Pay och Apple Pay.

Lanserades bara till vissa Android-användare

Till en början lanserades funktionen bara till Android-användare, men inte alla.

För att du som Android-användare ska kunna använda det nya betalsättet krävs det att du är kund hos en bank som anslutit sig.

Till en början var det en bank som lät sina kunder använda tjänsten. Nu, drygt åtta månader senare, är det två.

"I dag är Handelsbanken och Sparbanken Syd live med lösningen och vi har fler större banker på gång", skriver Jenny Ragnartz, pr- och kommunikationsexpert på Swish, till Nyheter24.

För att få använda betalkort direkt i appen krävs det alltså i nuläget att du har en Android-telefon som stödjer Swish och är kund hos antingen Handelsbanken eller Sparbanken Syd.

Om du är kund hos en annan bank än dessa kommer du att bli meddelad via en notis i Swish-appen när du kan lägga in ditt kort och börja med kontaktlösa betalningar.

När kommer den nya Swish-tjänsten till iPhones?

Utöver att ansluta fler banker är Swish även i gång med arbetet att lansera den nya tjänsten för iPhone-användare.

Förra året öppnade Apple upp sin NFC-funktionalitet, tekniken som gör kontaktlös betalning möjlig, för utvecklare efter nya EU-krav.

Det innebär att konkurrenter till Apple Pay nu är möjliga. Till exempel lanserade norska Swish-motsvarigheten Vipps en egen NFC-lösning för iPhones i december, och blev då dessutom det första företaget i världen att göra det.

Swish vill inte hamna efter och arbetar därför aktivt med att bygga just en sådan funktion, något Jenny Ragnartz nu bekräftar för Nyheter24.

"Vi arbetar aktivt för att även Apple-användare ska kunna lägga in sitt betalkort i Swish-appen. Det är en prioriterad satsning och vi kommer kunna berätta mer om tidsplanen inom kort."