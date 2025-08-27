Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Polisen

35-årig man död i motocrossolycka

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 15:44
Uppdaterad: 27 aug. 2025, kl. 16:02
Genrebild. Foto: Christine Olsson/TT

En man i 35-årsåldern har avlidit i en motocrossolycka efter att ha kört av vägen i skogen väster om Norrtälje, skriver Norrtelje Tidning.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Polisen

Larmet om olyckan inkom till SOS Alarm klockan 05.35 på onsdagsmorgonen, men enligt räddningstjänsten är det okänt när dikeskörningen inträffade.

Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik.

