En man i 35-årsåldern har avlidit i en motocrossolycka efter att ha kört av vägen i skogen väster om Norrtälje, skriver Norrtelje Tidning.

Larmet om olyckan inkom till SOS Alarm klockan 05.35 på onsdagsmorgonen, men enligt räddningstjänsten är det okänt när dikeskörningen inträffade. Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik.