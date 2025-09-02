Kvinna i 70-årsåldern blir av med sin bil – trotsade lagen

En kvinna i 70-årsåldern har blivit av med både sin bil och sina bilnycklar.
Kvinnan, som är ifrån Blekinge, dömdes i dagarna för olovlig körning i Kronoberg.
Kvinna i 70-årsåldern blir av med sin bil
Hon ska vid flera tillfällen ha stoppats på väg 27 i Tingsryds kommun. Bilen hon körde hade körförbud och kvinnans körkort var sedan tidigare indraget, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.
Nu har Göta hovrätt dömt att kvinnan blir av med sin bil och sina bilnycklar och kan därför inte köra alls. Hovrätten förklarar att man dömt som man gjort för att få stopp på brottsligheten.