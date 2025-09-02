Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Körkort

Kvinna i 70-årsåldern blir av med sin bil – trotsade lagen

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 08:30
En kvinna bakom ratten och en röd bil.
Kvinna i 70-årsåldern blir av med sin bil – trotsade lagen. Foto: Martina Holmberg/TT/Anders Wiklund/TT

En kvinna i 70-årsåldern dömdes i dagarna för olovlig körning av Göta hovrätt och blir nu av med sin bil.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Körkort, Bil

En kvinna i 70-årsåldern har blivit av med både sin bil och sina bilnycklar. 

Kvinnan, som är ifrån Blekinge, dömdes i dagarna för olovlig körning i Kronoberg.

LÄS MER: Ny tysk bildelstillverkare i konkurs – industrin skakar

Kvinna i 70-årsåldern blir av med sin bil

Hon ska vid flera tillfällen ha stoppats på väg 27 i Tingsryds kommun. Bilen hon körde hade körförbud och kvinnans körkort var sedan tidigare indraget, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.

Nu har Göta hovrätt dömt att kvinnan blir av med sin bil och sina bilnycklar och kan därför inte köra alls. Hovrätten förklarar att man dömt som man gjort för att få stopp på brottsligheten.

LÄS MER: Svenskt mejeri stänger: ”Tungt beslut”

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:30
Nyheter
/ Inrikes

Kvinna i 70-årsåldern blir av med sin bil – trotsade lagen

Idag
08:27
Nyheter
/ Inrikes

Grislunga transplanterad till hjärndöd människa

Idag
07:02
Nyheter
/ Inrikes

Ny trend: Svenskfödda elever tappar i skolan

Idag
06:32
Nyheter
/ Inrikes

Jamal El-Haj bildar nytt parti

Idag
06:30
Nyheter
/ Inrikes

Här är Sveriges populäraste pojknamn – nya listan

Idag
06:22
Nyheter
/ Inrikes

40-årig man död i mc-olycka

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons