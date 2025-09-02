Kvinna i 70-årsåldern blir av med sin bil – trotsade lagen

En kvinna i 70-årsåldern dömdes i dagarna för olovlig körning av Göta hovrätt och blir nu av med sin bil.

En kvinna i 70-årsåldern har blivit av med både sin bil och sina bilnycklar.

Kvinnan, som är ifrån Blekinge, dömdes i dagarna för olovlig körning i Kronoberg.

Hon ska vid flera tillfällen ha stoppats på väg 27 i Tingsryds kommun. Bilen hon körde hade körförbud och kvinnans körkort var sedan tidigare indraget, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.