Svenskt mejeri stänger: ”Tungt beslut”

Norrmejerier kommer att stänga all sin produktion i Luleå och flytta till Umeå. Beslutet togs 2023 och flytten har skett successivt. Under vecka 36 stänger mejeriet för gott i Luleå.

För två år sedan beslutade man sig för att stänga ner Norrmejeriers fabrik i Luleå och istället flytta produktionen till fabriken i Umeå. Sedan beslutet togs har man successivt flyttat produktionen.

Den 4 september kommer det anordnas en sista rundvandring och öppet hus i den gamla fabriken. Och under vecka 36 kommer slutligen produktionen av mjölk och fil stoppas.

Norrmejerier stänger i Luleå: ”Tungt beslut”

Anledningen till att man stänger mejeriet i Luleå är att det långsiktigt kommer vara både mer hållbart och effektivt att ha alla produktion i Umeå.

– Det var ett tungt beslut att ta att stänga Luleå mejeri, men nödvändigt för att säkra en stark framtid. För att långsiktigt kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt mjölkpris till våra mjölkbönder måste vi få en bättre lönsamhet och effektivitet inom vår mejeristruktur, säger Gerhard Bley, vd för Norrmejerier i ett pressmeddelande.

Flytten ska stärka norrländskt lantbruk

Beslutet att sluta tillverka ost, mjölk, fil och andra mejeriprodukter i Luleå och förflytta produktionen menar man också är en del av ett långsiktigt arbete att växa nationellt och stärka norrländskt lantbruk.

– Våra ostar och mejerivaror kommer även fortsättningsvis göras på 100 procent norrländsk mjölk. Det norrländska klimatet ger oss unika förutsättningar. Vår norrländska mjölkråvara är näringstät och lämnar naturligt ett mindre avtryck på vår jord. Det är helt enkelt skillnad på mjölk och mjölk vilket tilltalar konsumenter i hela landet, säger Gerhard Bley.