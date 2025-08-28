Nyheter24 har tidigare skrivit om den tyska biltillverkaren Neapco Europe GmbH som gick i konkurs i juni år. Företaget tillverkade bildelar till bland annat Audi, BMW, Mercedes och Volkswagen.
500 personer blev utan jobb och det skakade hela den tyska bilindustrin.
Över 1 000 anställda drabbas av konkursen
Nu har det skett en ytterligare konkurs i den tyska bilindustri. Denna gång är det den stora AE Gruppen i Gerstungen, Thûringen som kommer att lägga ner. Företaget grundades 1993 och har över 1 000 anställda i fyra fabriken.
Företaget tillverkade bland annat batterilådor, transmissionsgjutningar och karossdelar till flera tyska bilmärken, skriver Carup.
– Det blir inget lyckligt slut, säger konkursförvaltaren Romy Metzger till Thüringer Allgemeine.
I den tyska staden Gerstungen är AE Gruppen den största arbetsgivaren och många familjer är beroende av bilfabriken. När den nu går i konkurs kommer staden stå inför stora sociala utmaningar.
Skakigt i den tyska bilindustrin
Den tyska bilindustrin har det just nu svajigt och det är inte bara leverantörerna som drabbas. Tidigare har Volkswagen meddelat att de kommer stänga fabriker och minska personalstyrkan, vilket även SVT Nyheter rapporterat om.