Ännu en tysk bildelstillverkare har gått i konkurs. Över 1 000 anställda drabbas av konkursen och hela industrin skakar.

Nyheter24 har tidigare skrivit om den tyska biltillverkaren Neapco Europe GmbH som gick i konkurs i juni år. Företaget tillverkade bildelar till bland annat Audi, BMW, Mercedes och Volkswagen.

500 personer blev utan jobb och det skakade hela den tyska bilindustrin.

Över 1 000 anställda drabbas av konkursen

Nu har det skett en ytterligare konkurs i den tyska bilindustri. Denna gång är det den stora AE Gruppen i Gerstungen, Thûringen som kommer att lägga ner. Företaget grundades 1993 och har över 1 000 anställda i fyra fabriken.

Annons

Företaget tillverkade bland annat batterilådor, transmissionsgjutningar och karossdelar till flera tyska bilmärken, skriver Carup.

– Det blir inget lyckligt slut, säger konkursförvaltaren Romy Metzger till Thüringer Allgemeine.

I den tyska staden Gerstungen är AE Gruppen den största arbetsgivaren och många familjer är beroende av bilfabriken. När den nu går i konkurs kommer staden stå inför stora sociala utmaningar.

Skakigt i den tyska bilindustrin