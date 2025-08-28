Nyheter24
Ny tysk bildelstillverkare i konkurs – industrin skakar

Publicerad: 28 aug. 2025, kl. 13:30
Bilder på Volkswagen bilar.
Ny tysk biltillverkare i konkurs – marknaden skakar. Genrebilder. Foto: Anders Wiklund/TT

Ännu en tysk bildelstillverkare har gått i konkurs. Över 1 000 anställda drabbas av konkursen och hela industrin skakar.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Nyheter24 har tidigare skrivit om den tyska biltillverkaren Neapco Europe GmbH som gick i konkurs i juni år. Företaget tillverkade bildelar till bland annat Audi, BMW, Mercedes och Volkswagen.

500 personer blev utan jobb och det skakade hela den tyska bilindustrin.

LÄS MER: Lidl återkallar airfryers här – det gäller i Sverige

Över 1 000 anställda drabbas av konkursen

Nu har det skett en ytterligare konkurs i den tyska bilindustri. Denna gång är det den stora AE Gruppen i Gerstungen, Thûringen som kommer att lägga ner. Företaget grundades 1993 och har över 1 000 anställda i fyra fabriken.

Företaget tillverkade bland annat batterilådor, transmissionsgjutningar och karossdelar till flera tyska bilmärken, skriver Carup.

– Det blir inget lyckligt slut, säger konkursförvaltaren Romy Metzger till Thüringer Allgemeine. 

I den tyska staden Gerstungen är AE Gruppen den största arbetsgivaren och många familjer är beroende av bilfabriken. När den nu går i konkurs kommer staden stå inför stora sociala utmaningar.

LÄS MER: Stopp i Volvo-fabriken – det var orsaken bakom

Skakigt i den tyska bilindustrin

Den tyska bilindustrin har det just nu svajigt och det är inte bara leverantörerna som drabbas. Tidigare har Volkswagen meddelat att de kommer stänga fabriker och minska personalstyrkan, vilket även SVT Nyheter rapporterat om.

LÄS MER: Ica-butiken förbjuder unga att handla i grupp

Kommentarer

