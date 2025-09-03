Sveriges populäraste flicknamn – nya listan

I januari kom Skatteverket ut med listan över de 100 populäraste namnen på pojkar och flickor i Sverige år 2024.
De fem populäraste pojknamnen var då:
1. Noah
2. William
3. Hugo
4. Liam
5. Adam
och flickor:
Populäraste pojknamnen 2024
Den 15 juni uppdaterade Skatteverket listan för att inkludera barn vars namn inte hunnit registreras hos Skatteverket när listorna gjordes.
Det innebar förändringar i listan över Sveriges populäraste pojknamn 2024.
Populäraste namnen på flickor 2024
Även listan över de populäraste flicknamnen har uppdaterats. På topp 30 så har Wilma och Lilly bytt plats mellan 23 och 24, och Ines och Juni växlar mellan plats 26 och 27.
1. Alma
2. Alice
3. Olivia
4. Elsa
5. Vera
6. Saga
7. Selma
8. Astrid
9. Ella
10. Signe
11. Freja
12. Ellie
13. Stella
14. Alba
15. Maja
16. Agnes
17. Alva
18. Leah
19. Hedda
20. Ebba
21. Mila
22. Luna
23. Lilly
24. Wilma
25. Iris
26. Ines
27. Juni
28. Sigrid
29. Alicia
30. Ellen
Är ditt favoritnamn med på listan?