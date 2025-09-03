Sveriges populäraste flicknamn – nya listan

Listan över Sveriges populäraste flicknamn är uppdaterad hos Skatteverket. Det innebar förändringar för topp 30. Så här ser listan ut idag.

I januari kom Skatteverket ut med listan över de 100 populäraste namnen på pojkar och flickor i Sverige år 2024.

De fem populäraste pojknamnen var då:

1. Noah

2. William

3. Hugo

Annons

4. Liam

5. Adam

och flickor:

1. Alma

2. Alice

Annons

3. Olivia

4. Elsa

5. Vera

MISSA INTE: Här är de 100 populäraste namnen på pojkar och flickor 2024

Populäraste pojknamnen 2024

Annons

Den 15 juni uppdaterade Skatteverket listan för att inkludera barn vars namn inte hunnit registreras hos Skatteverket när listorna gjordes.

Det innebar förändringar i listan över Sveriges populäraste pojknamn 2024.

Populäraste namnen på flickor 2024

Även listan över de populäraste flicknamnen har uppdaterats. På topp 30 så har Wilma och Lilly bytt plats mellan 23 och 24, och Ines och Juni växlar mellan plats 26 och 27.

Annons

1. Alma

2. Alice

3. Olivia

4. Elsa

5. Vera

Annons

6. Saga

7. Selma

8. Astrid

9. Ella

10. Signe

Annons

11. Freja

12. Ellie

13. Stella

14. Alba

15. Maja

Annons

16. Agnes

17. Alva

18. Leah

19. Hedda

20. Ebba

Annons

21. Mila

22. Luna

23. Lilly

24. Wilma

25. Iris

Annons

26. Ines

27. Juni

28. Sigrid

29. Alicia

30. Ellen