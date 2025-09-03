Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Namn

Sveriges populäraste flicknamn – nya listan

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 06:30
En bebis med en mössa och en bebis som dreglar.
Är ditt favoritnamn med på listan? Foto: Pexels

Listan över Sveriges populäraste flicknamn är uppdaterad hos Skatteverket. Det innebar förändringar för topp 30. Så här ser listan ut idag.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Namn, Flicknamn

I januari kom Skatteverket ut med listan över de 100 populäraste namnen på pojkar och flickor i Sverige år 2024. 

De fem populäraste pojknamnen var då: 

1. Noah 

2. William 

3. Hugo 

4. Liam 

5. Adam 

och flickor:

1. Alma

2. Alice

3. Olivia 

4. Elsa

5. Vera 

Populäraste pojknamnen 2024

Den 15 juni uppdaterade Skatteverket listan för att inkludera barn vars namn inte hunnit registreras hos Skatteverket när listorna gjordes. 

Det innebar förändringar i listan över Sveriges populäraste pojknamn 2024. 

LÄS MER: Här är Sveriges populäraste pojknamn – nya listan

Populäraste namnen på flickor 2024

Även listan över de populäraste flicknamnen har uppdaterats. På topp 30 så har Wilma och Lilly bytt plats mellan 23 och 24, och Ines och Juni växlar mellan plats 26 och 27. 

1. Alma

2. Alice 

3. Olivia

4. Elsa

5. Vera

6. Saga

7. Selma

8. Astrid

9. Ella

10. Signe

11. Freja

12. Ellie

13. Stella  

14. Alba

15. Maja

16. Agnes

17. Alva

18. Leah

19. Hedda

20. Ebba

21. Mila

22. Luna

23. Lilly

24. Wilma

25. Iris

26. Ines

27. Juni

28. Sigrid

29. Alicia

30. Ellen

Är ditt favoritnamn med på listan?

Kommentarer

