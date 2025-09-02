Här är Sveriges populäraste pojknamn – nya listan

Namnstatistiken hos Skatteverket är uppdaterad, och det innebär förändringar över listan på de 20 populäraste pojknamnen i Sverige 2024. Så här ser listan ut i dag.

I januari kom Skatteverket ut med listan över de 100 populäraste namnen på pojkar och flickor i Sverige år 2024.

Topp fem flicknamn blev då:

1. Alma

2. Alice

3. Olivia

Annons

4. Elsa

5. Vera

och pojkar:

1. Noah

2. William

Annons

3. Hugo

4. Liam

5. Adam

Så såg namnlistan ut då

Annons

Den 15 juni 2025, uppdaterades listan för att inkludera barn vars namn inte hunnit registreras hos Skatteverket när listorna gjordes.

Listan för topp 20 flickor ser likadan ut, men på pojksidan har det skett förändringar.

Så här såg listan ut i januari

1. Noah

2. William

Annons

3. Hugo

4. Liam

5. Adam

6. August

7. Nils

Annons

8. Leo

9. Oliver

10. Sam

11. Otto

12. Elias

Annons

13. Alfred

14. Malte

15. Leon

16. Frans

17. Charlie

Annons

18. Ludvig

19. Theo

20. Valter

Populäraste pojknamnen 2024

Annons

Men sedan den uppdaterade statistiken så har Elias och Alfred bytt plats. Theo har ramlat ner från plats 19 till 20. Valter har åkt ur topp 20 och Ted har intagit 19:e platsen.

1. Noah

2. William

3. Hugo

4. Liam

Annons

5. Adam

6. August

7. Nils

8. Leo

9. Oliver

Annons

10. Sam

11. Otto

12. Elias

13. Alfred

14. Malte

Annons

15. Leon

16. Frans

17. Charlie

18. Ludvig

19. Ted

20. Theo

MISSA INTE: Så här kommer det digitala körkortet att fungera i praktiken