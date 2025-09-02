Här är Sveriges populäraste pojknamn – nya listan

I januari kom Skatteverket ut med listan över de 100 populäraste namnen på pojkar och flickor i Sverige år 2024.
Topp fem flicknamn blev då:
1. Alma
2. Alice
3. Olivia
4. Elsa
5. Vera
och pojkar:
1. Noah
2. William
3. Hugo
4. Liam
5. Adam
Så såg namnlistan ut då
Den 15 juni 2025, uppdaterades listan för att inkludera barn vars namn inte hunnit registreras hos Skatteverket när listorna gjordes.
Listan för topp 20 flickor ser likadan ut, men på pojksidan har det skett förändringar.
Så här såg listan ut i januari
1. Noah
2. William
3. Hugo
4. Liam
5. Adam
6. August
7. Nils
8. Leo
9. Oliver
10. Sam
11. Otto
12. Elias
13. Alfred
14. Malte
15. Leon
16. Frans
17. Charlie
18. Ludvig
19. Theo
20. Valter
Populäraste pojknamnen 2024
Men sedan den uppdaterade statistiken så har Elias och Alfred bytt plats. Theo har ramlat ner från plats 19 till 20. Valter har åkt ur topp 20 och Ted har intagit 19:e platsen.
1. Noah
2. William
3. Hugo
4. Liam
5. Adam
6. August
7. Nils
8. Leo
9. Oliver
10. Sam
11. Otto
12. Elias
13. Alfred
14. Malte
15. Leon
16. Frans
17. Charlie
18. Ludvig
19. Ted
20. Theo
