Två män sköts ihjäl i Stockholm – nu grips en person

Personen, som är under 18 år, anhölls tidigare i veckan misstänkt för medhjälp till mord och begärdes under fredagen häktad, uppger åklagare Maria Hävermark för TT.
Två män sköts ihjäl i Kallhäll – en gripen
Det var natten till den 25 augusti som två män hittades ihjälskjutna i en bil i Kallhäll. Tidigare har en annan person suttit anhållen misstänkt för medhjälp till mord, men personen släpptes efter några dagar.
Maria Hävermark har inga ytterligare detaljer att ge kring häktningen men har tidigare sagt till TT att omständigheterna i dubbelmordet pekar mot att det finns gängkopplingar.