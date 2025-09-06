Två män sköts ihjäl i Stockholm – nu grips en person

En person har häktats misstänkt för medhjälp till mord efter att två personer sköts till döds i en bil i Stockholmsförorten Kallhäll förra veckan.

Personen, som är under 18 år, anhölls tidigare i veckan misstänkt för medhjälp till mord och begärdes under fredagen häktad, uppger åklagare Maria Hävermark för TT.

Två män sköts ihjäl i Kallhäll – en gripen

Det var natten till den 25 augusti som två män hittades ihjälskjutna i en bil i Kallhäll. Tidigare har en annan person suttit anhållen misstänkt för medhjälp till mord, men personen släpptes efter några dagar.