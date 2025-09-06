Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /mord

Två män sköts ihjäl i Stockholm – nu grips en person

Publicerad: 6 sep. 2025, kl. 13:48
Uppdaterad: 6 sep. 2025, kl. 14:09
Två personer hittades natten till 25 augusti skjutna till döds i en bil i Kallhäll i Järfälla. Bild från platsen den natten. Foto: Caisa Rasmussen/TT

En person har häktats misstänkt för medhjälp till mord efter att två personer sköts till döds i en bil i Stockholmsförorten Kallhäll förra veckan.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

mord

Personen, som är under 18 år, anhölls tidigare i veckan misstänkt för medhjälp till mord och begärdes under fredagen häktad, uppger åklagare Maria Hävermark för TT.

Två män sköts ihjäl i Kallhäll – en gripen

Det var natten till den 25 augusti som två män hittades ihjälskjutna i en bil i Kallhäll. Tidigare har en annan person suttit anhållen misstänkt för medhjälp till mord, men personen släpptes efter några dagar.

Maria Hävermark har inga ytterligare detaljer att ge kring häktningen men har tidigare sagt till TT att omständigheterna i dubbelmordet pekar mot att det finns gängkopplingar.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:48
Nyheter
/ Inrikes

Magnetfiskares fynd ledde till polisinsats

Idag
14:00
Nyheter
/ Inrikes

Varnar för lömska svampar: ”Klassiskt misstag”

Idag
13:48
Nyheter
/ Inrikes

Två män sköts ihjäl i Stockholm – nu grips en person

Idag
13:44
Nyheter
/ Inrikes

Skulle hjälpa fastklämd man – föll flera meter

Idag
13:24
Nyheter
/ Inrikes

Sjukhus i stabsläge – utslaget mobilnät

Idag
12:14
Nyheter
/ Inrikes

"Brådskande" meddelande från Skatteverket är fejk

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons