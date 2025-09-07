Brand i avfallsanläggning – allmänheten varnas

Det är kraftig rökutveckling på platsen och räddningsledaren uppmanar boende i Vankiva, Finja och norra delarna av Hässleholm att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
Släckningsarbetet kommer pågå under större delen av söndagskvällen
Räddningstjänsten har flera enheter på plats för att bekämpa branden, och vid 15-tiden var prognosen att släckningsarbetet skulle pågå större delen av kvällen.
Även i Hörbyhar ett VMA utfärdats efter att ett misstänkt farligt föremål hittats utomhus.