Brand i avfallsanläggning – allmänheten varnas

Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats i Hässleholm efter att en brand utbrutit i en avfallsanläggning rapporterar P4 Kristianstad.

Det är kraftig rökutveckling på platsen och räddningsledaren uppmanar boende i Vankiva, Finja och norra delarna av Hässleholm att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Släckningsarbetet kommer pågå under större delen av söndagskvällen

Räddningstjänsten har flera enheter på plats för att bekämpa branden, och vid 15-tiden var prognosen att släckningsarbetet skulle pågå större delen av kvällen.