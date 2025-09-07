Nyheter24
Brand i avfallsanläggning – allmänheten varnas

Publicerad: 7 sep. 2025, kl. 16:24
Uppdaterad: 7 sep. 2025, kl. 16:58
Det brinner i en avfallsanläggning i Hässleholms kommun. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats i Hässleholm efter att en brand utbrutit i en avfallsanläggning rapporterar P4 Kristianstad.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Det är kraftig rökutveckling på platsen och räddningsledaren uppmanar boende i Vankiva, Finja och norra delarna av Hässleholm att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Släckningsarbetet kommer pågå under större delen av söndagskvällen

Räddningstjänsten har flera enheter på plats för att bekämpa branden, och vid 15-tiden var prognosen att släckningsarbetet skulle pågå större delen av kvällen.

Även i Hörbyhar ett VMA utfärdats efter att ett misstänkt farligt föremål hittats utomhus.

