Boende uppmanas koka sitt vatten efter skyfallen i Västernorrland. Säkerhetsåtgärden kommer hävas tidigast på torsdag, den 11 september. Här är orterna som påverkas.

Ett 30-tal vägar förstördes, minst två godståg spårade ur och stora områden översvämmades när kraftiga skyfall drabbade delar av Västernorrland i helgen.

Flera byar har isolerats efter regnovädret, vilket försvårar framkomligheten för både räddningstjänst och hemtjänst.

På SMHI:s mätstation i orten Aspeå kom 72 millimeter regn på ett dygn. Det är lika mycket som under hela september månad normalt sett, enligt uppgifter från Omni.

Dricksvattnet är grumligt efter skyfallen

Annons

Brunnarna i anslutning till vattenverket i Skorped svämmade över under regnovädret och verket stängdes av under söndagen. Nu är det i gång igen och fungerar som det ska men vattnet kan vara grumligt och bör därför kokas.

”Som en säkerhetsåtgärd efter en helgens kraftiga skyfall i Skorped ska vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas", skriver Miljö och Vatten i Örnsköldsvik i ett pressmeddelande.

Hävs tidigast 11 september

Vattnet kan däremot användas för tvätt och hygien.