Ett 30-tal vägar förstördes, minst två godståg spårade ur och stora områden översvämmades när kraftiga skyfall drabbade delar av Västernorrland i helgen.
Flera byar har isolerats efter regnovädret, vilket försvårar framkomligheten för både räddningstjänst och hemtjänst.
På SMHI:s mätstation i orten Aspeå kom 72 millimeter regn på ett dygn. Det är lika mycket som under hela september månad normalt sett, enligt uppgifter från Omni.
Dricksvattnet är grumligt efter skyfallen
Brunnarna i anslutning till vattenverket i Skorped svämmade över under regnovädret och verket stängdes av under söndagen. Nu är det i gång igen och fungerar som det ska men vattnet kan vara grumligt och bör därför kokas.
”Som en säkerhetsåtgärd efter en helgens kraftiga skyfall i Skorped ska vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas", skriver Miljö och Vatten i Örnsköldsvik i ett pressmeddelande.
Hävs tidigast 11 september
Vattnet kan däremot användas för tvätt och hygien.
Kokrekommendationen gäller Skorped, Mosjö, Uberg, Djupsjö, Sjöland och Överå. Det kan hävas tidigast 11 september då en analys av vattenkvaliteten ska vara klar.