Fyra döda på äldreboenden i helgen – misstänkt salmonella

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 14:28
Uppdaterad: 8 sep. 2025, kl. 15:55
På de två drabbade boendena finns det 52 respektive 84 lägenheter, enligt Katrineholms-Kuriren. Foto: Oscar Olsson/TT & Fredrik Sandberg/TT

34 personer har uppvisat symptom och fyra personer har avlidit under helgen, men dödsorsaken är oklar. Nu utreds smittspridning av salmonella på två äldreboenden i Katrineholm.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Redaktör
Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist
Nyhetschef

”I nuläget har salmonella konstaterats hos fyra personer men flera är drabbade av magsjukdom. Vi väntar ytterligare provsvar för att bekräfta smittkällan”, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare i Sörmland, i ett pressmeddelande.

Enarsson säger till Katrineholms-Kuriren att flera boende har blivit så sjuka att de behövt uppsöka sjukhus.

Äldreboendena delar kök

Enligt kommundirektör Sari Eriksson går det ännu inte att säga hur många av de fyra äldre som avled under helgen som hade symptom och vad dödsorsaken var. Smittan upptäcktes i förra veckan. Det är oklart varifrån den kommer, men de två äldreboendena har ett gemensamt kök.

— I fredags togs prover i köket. Under dagen har man fortsatt med provtagning av livsmedel och även smittspårning, säger Sari Eriksson till TT.

I fredags var det en person som var konstaterad smittad och ett antal som uppvisade symptom, enligt Eriksson.

För att undvika att smittan på de två äldreboendena sprids bor de som uppvisar symptom för sig och de utan symptom för sig.

Salmonella är en allmänfarlig sjukdom.

