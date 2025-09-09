Anrik klädbutik stänger – efter 105 år i branschen

En anrik klädbutik som funnits sedan 1919 stänger.

– Det är lite vemodigt, säger butiksägaren Pia Dahlström.

Pia Dahlström, som ägt klädbutiken sedan 2002, har själv beslutat att stänga.

Anrik klädbutik stänger för gott – efter 105 år i branschen

Det är den anrika klädbutiken Julia Hultgren på Adelsgatan i Visby som nu stänger för gott. Redan i våras beslutade Dahlström att lägga ut butiken till försäljning, något även Helagotland uppmärksammat.

– Nu känner jag att det är dags att göra något annat. Jag hoppas verkligen att någon vill ta över, för den här butiken behövs i Visby, sa hon till tidningen då.

För P4 Gotland berättar Dahlström att hon ser fram emot att få göra något annat.

– När man väl fattat beslutet känns det mest bra att få gå vidare. Man kanske vill göra andra saker i livet, säger hon.

Butiken har i nuläget inte fått någon ny ägare.

Kundernas sorg: "Så tråkigt"

I ett inlägg på Instagram där butiken meddelar stängningen delar trogna kunder sin sorg i kommentarsfältet.

"Så tråkigt, och en stor förlust för inte bara Visby utan hela Gotland", skriver en.

"Sorgligt", skriver en annan.

Just nu pågår en utförsäljning av Julia Hultgrens sortiment.