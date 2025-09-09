Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Anrik klädbutik stänger – efter 105 år i branschen

Publicerad: 9 sep. 2025, kl. 11:29
Genrebilder. Foto: Henrik Montgomery/TT & Martina Holmberg/TT

En anrik klädbutik som funnits sedan 1919 stänger.
– Det är lite vemodigt, säger butiksägaren Pia Dahlström.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Pia Dahlström, som ägt klädbutiken sedan 2002, har själv beslutat att stänga. 

LÄS MER: 52 744 svenskar måste skicka viktigt intyg till myndigheten

Anrik klädbutik stänger för gott – efter 105 år i branschen 

Det är den anrika klädbutiken Julia Hultgren på Adelsgatan i Visby som nu stänger för gott. Redan i våras beslutade Dahlström att lägga ut butiken till försäljning, något även Helagotland uppmärksammat. 

Annons

– Nu känner jag att det är dags att göra något annat. Jag hoppas verkligen att någon vill ta över, för den här butiken behövs i Visby, sa hon till tidningen då. 

För P4 Gotland berättar Dahlström att hon ser fram emot att få göra något annat. 

– När man väl fattat beslutet känns det mest bra att få gå vidare. Man kanske vill göra andra saker i livet, säger hon. 

Butiken har i nuläget inte fått någon ny ägare.

LÄS MER: BankID:s ändring från 1 september – så påverkas du

Annons

Kundernas sorg: "Så tråkigt"

I ett inlägg på Instagram där butiken meddelar stängningen delar trogna kunder sin sorg i kommentarsfältet. 

"Så tråkigt, och en stor förlust för inte bara Visby utan hela Gotland", skriver en. 

"Sorgligt", skriver en annan.

Just nu pågår en utförsäljning av Julia Hultgrens sortiment. 

LÄS MER: Polisen varnar för falska sms

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Försvaret köper nytt luftvärn för miljarder

Idag
12:28
Nyheter
/ Inrikes

Busch: Ministern bad själv om att få lämna

Idag
11:30
Nyheter
/ Inrikes

Pojke begärs häktad för skott i tunnelbana

Idag
11:29
Nyheter
/ Inrikes

Anrik klädbutik stänger – efter 105 år i branschen

Idag
11:18
Nyheter
/ Inrikes

Busch: Islam måste anpassa sig till Sverige

Idag
11:10
Nyheter
/ Inrikes

Läcka omfattar alla anställda i Stockholms stad

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons