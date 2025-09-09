Anrik klädbutik stänger – efter 105 år i branschen

Pia Dahlström, som ägt klädbutiken sedan 2002, har själv beslutat att stänga.
Anrik klädbutik stänger för gott – efter 105 år i branschen
Det är den anrika klädbutiken Julia Hultgren på Adelsgatan i Visby som nu stänger för gott. Redan i våras beslutade Dahlström att lägga ut butiken till försäljning, något även Helagotland uppmärksammat.
– Nu känner jag att det är dags att göra något annat. Jag hoppas verkligen att någon vill ta över, för den här butiken behövs i Visby, sa hon till tidningen då.
För P4 Gotland berättar Dahlström att hon ser fram emot att få göra något annat.
– När man väl fattat beslutet känns det mest bra att få gå vidare. Man kanske vill göra andra saker i livet, säger hon.
Butiken har i nuläget inte fått någon ny ägare.
Kundernas sorg: "Så tråkigt"
I ett inlägg på Instagram där butiken meddelar stängningen delar trogna kunder sin sorg i kommentarsfältet.
"Så tråkigt, och en stor förlust för inte bara Visby utan hela Gotland", skriver en.
"Sorgligt", skriver en annan.
Just nu pågår en utförsäljning av Julia Hultgrens sortiment.
