52 744 svenskar måste skicka viktigt intyg till myndigheten

I ett mejl till Nyheter24 förkunnar Pensionsmyndigheten att man varje år begär intyg från tiotusentals pensionärer. Här får du veta vilka som berörs, varför man måste skicka intyg och vad som annars kan hända.

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut tiotusentals brev till svenskar bosatta utomlands.

Anledningen är att de som bor utanför Sverige, och som mottar pensionsutbetalningar från myndigheten eller annan ersättning från Försäkringskassan, måste intyga att de är i livet.

Skulle en person inte intyga att de är i livet så finns det allvarliga risker och konsekvenser som kan vänta.

Pensionsmyndigheten: Det händer om du inte gör rätt för dig

I ett mejl till Nyheter24 redogör myndighetens pressekreterare, Johan Andersson, att eventuella utbetalningar kan dras in.

”Om en pensionär inte inkommer med bevis på levnad inom utsatt tid så dras utbetalningar av pensionen in. Om pensionären inkommer med godkänt levnadsintyg efter att utbetalningar har dragits in tas utbetalningarna upp igen och utbetalning sker även för retroaktiv tid från att de upphörde”, skriver han till Nyheter24.

Pensionsmyndighetens pressekreterare Johan Andersson redogör hur det fungerar med levnadsintyget. Foto: Pressbild Pensionsmyndigheten

52 744 krav om levnadsintyg har skickats i år

Men hur många rör det sig då om som får brevet med krav om att inkomma med levnadsintyg?

”Vi har skickat ut 53 393 levnadsintyg för 2024, och 52 744 levnadsintyg för 2025”, redogör Andersson för.

Perioden då utskicken genomförs är mellan maj till augusti och varje pensionär som är mottagare har i runda slängor 120 dagar på sig att inkomma med levnadsintyget.

Pressekreteraren Johan Andersson redogör för ett exempel i sitt mejl till Nyheter24:

”De som får utskick i maj och inte inkommer med levnadsintyg i tid får ingen utbetalning från och med oktober 2025, de som får utskick i augusti och inte inkommer med levnadsintyg i tid får ingen utbetalning från och med januari 2026”.

Foto: Pensionsmyndigheten

Tre saker du måste känna till – om du ska skicka levnadsintyg

Skulle du vara mottagare av Pensionsmyndighetens utskick så är det allra enklaste att inkomma med levnadsintyget via webben.

På den egna hemsidan redogör myndigheten avslutningsvis för tre ”bra att veta”-punkter alla seniorer bör ha med sig när det rör just levnadsintyget: