Två dödsfall utreds nu efter det salmonellautbrott som drabbat äldreboenden i Katrineholm. 33 personer har samtidigt bekräftats smittade.

Efter utbrottet utreddes inledningsvis fyra dödsfall. Två av dessa har nu visat sig ha andra orsaker. Provtagning av livsmedel och smittspårning görs för att utreda om salmonella kan vara orsaken till de två dödsfallen.

– Förhoppningsvis vet vi mer i slutet på veckan. Det är oerhört tragiskt. Det är väldigt, väldigt sorgligt och framför allt att det är äldre som drabbas, som många gånger är sköra och som kan bli sjukare än andra, säger Sari Eriksson, kommundirektör i Katrineholm till SVT.

Delar kök

Det är oklart varifrån salmonellautbrottet kommer, men enligt Eriksson delar de berörda äldreboendena kök.

– I fredags togs prover i köket. Under dagen har man fortsatt med provtagning av livsmedel och även smittspårning, säger Sari Eriksson till TT.