Polisen bröt mot lagen – efter mordet på 14-åriga pojken

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 16:34
Uppdaterad: 17 sep. 2025, kl. 17:18
Polismyndigheten slår fast att de bröt mot lagen i samband med att 14-åriga Mohamed försvann. Arkivbild. Foto: Tim Aro/TT

Polismyndigheten slår fast att den bröt mot lagen när en tolk inte anlitades i samband med försvinnandet av 14-åriga Mohamed, rapporterar P4 Jönköping.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Polisen, mord

Det var sommaren 2023 som 14-årige Mohamed och hans vän Layth kidnappades och mördades.

Enligt en granskning från P4 Jönköping avfärdades Mohameds familj gång på gång när de bad polisen om hjälp att hitta pojken.

Polisen bröt mot lagen

Nu slår Polismyndigheten själva fast att de bröt mot både svensk förvaltningslag och barnkonventionen eftersom man inte ordnade fram en tolk i samband med Mohameds försvinnande och familjens kontakter med polisen.

Det är på uppdrag av Justitieombudsmannen (JO) som polisen har utrett sitt agerande och JO ska nu gå igenom polisens yttrande och sedan ta ställning till hur de ska gå vidare.

Även Diskrimineringsombudsmannen beslutade i juni att granska polisens agerande i samband med försvinnandet.

