Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Två pojkar åtalas – misstänks ha mördat 52-åring

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 08:07
Uppdaterad: 18 sep. 2025, kl. 08:08
Genrebild. Foto: Christine Olsson/TT

Två tonårspojkar, 15 och 17 år gamla, åtalas misstänkt för mordet på en 52-årig man utanför en restaurang i Uppsala.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Tonårspojkarna misstänks också för två sprängningar i Stockholmsområdet.

15-åringen greps i samband med att han flydde från platsen. Åklagaren menar att han ska ha kastat mordvapnet och en handgranat i Fyrisån.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:46
Nyheter
/ Inrikes

Efter pakethaveri – Postnords maskinstrul löst

Idag
08:38
Nyheter
/ Inrikes

Inför flytten – bostadspriserna stiger i Kiruna

Idag
08:32
Nyheter
/ Inrikes

Fortsatta budgetmiljarder för att korta vårdköer

Idag
08:31
Nyheter
/ Inrikes

1 miljon svenskar hackade – uppmaningen: Gör detta nu

Idag
08:08
Nyheter
/ Inrikes

Pojkar åtalas för mord på småbarnspappa i Uppsala

Idag
08:07
Nyheter
/ Inrikes

Två pojkar åtalas – misstänks ha mördat 52-åring

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons