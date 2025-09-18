Två pojkar åtalas – misstänks ha mördat 52-åring

Tonårspojkarna misstänks också för två sprängningar i Stockholmsområdet.
15-åringen greps i samband med att han flydde från platsen. Åklagaren menar att han ska ha kastat mordvapnet och en handgranat i Fyrisån.
Två tonårspojkar, 15 och 17 år gamla, åtalas misstänkt för mordet på en 52-årig man utanför en restaurang i Uppsala.
