Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Stopp på Öresundsbron – motorväg kan rasa

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 09:18
Uppdaterad: 18 sep. 2025, kl. 09:42
Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

”Sverigemotorvägen” vid Köpenhamns flygplats riskerar att rasa efter stora vattenmassor, larmar danska myndigheter. Långa köbildningar rapporteras på Öresundsbron i båda riktningar.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Danska myndigheter beskriver översvämningen som en ovanlig händelse. Under loppet av två timmar på morgonen samlades 8 000 liter vatten. Dansk polis hjälper till med avspärrningarna av vägen.

– Vägens grund håller på att spolas bort och vägen kan spricka, säger Henrik Stormer vid Köpenhamnspolisen till Ritzau.

På flera platser, däribland Öresundsbron har det skapats trafikstockningar efter att trafiken dirigerats om. Enligt Sydsvenskan startade köbildningen på E20 redan vid 7-tiden på morgonen.

– Folk har börjat lämna bilarna och går mot färdriktningen, säger en person till Sydsvenskan.

Anledningen till översvämningen utreds.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:16
Nyheter
/ Inrikes

Trafikverket häver Västlänken-kontrakt

Idag
10:10
Nyheter
/ Inrikes

Dubbelmordsmisstänkt norrman kan utlämnas

Idag
10:06
Nyheter
/ Inrikes

Domen mot Landerholm överklagas

Idag
09:28
Nyheter
/ Inrikes

Miljöpartiet anmäler regeringen: ”Skamligt”

Idag
09:18
Nyheter
/ Inrikes

Stopp på Öresundsbron – motorväg kan rasa

Idag
08:46
Nyheter
/ Inrikes

Efter pakethaveri – Postnords maskinstrul löst

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons