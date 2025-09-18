Stopp på Öresundsbron – motorväg kan rasa

”Sverigemotorvägen” vid Köpenhamns flygplats riskerar att rasa efter stora vattenmassor, larmar danska myndigheter. Långa köbildningar rapporteras på Öresundsbron i båda riktningar.

Danska myndigheter beskriver översvämningen som en ovanlig händelse. Under loppet av två timmar på morgonen samlades 8 000 liter vatten. Dansk polis hjälper till med avspärrningarna av vägen.

– Vägens grund håller på att spolas bort och vägen kan spricka, säger Henrik Stormer vid Köpenhamnspolisen till Ritzau.

På flera platser, däribland Öresundsbron har det skapats trafikstockningar efter att trafiken dirigerats om. Enligt Sydsvenskan startade köbildningen på E20 redan vid 7-tiden på morgonen.

– Folk har börjat lämna bilarna och går mot färdriktningen, säger en person till Sydsvenskan.