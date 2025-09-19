Nyheter24
Polisen

Misstänkt farligt föremål i Katrineholm

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 18:08
Uppdaterad: 19 sep. 2025, kl. 18:24
Polis är på plats i Katrineholm för att undersöka ett misstänkt farligt föremål. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Polisen är på plats med flera enheter i centrala Katrineholm med anledning av ett misstänkt farligt föremål, skriver polisen på sin sajt.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämne:

Polisen

Området töms nu på folk för att upprätta avspärrningar.

”Vi vädjar till allmänheten att respektera de avspärrningar som görs och lyssna på de direktiv som polisen på plats förmedlar”, skriver polisen.

Kommentarer

Senaste nytt
